Антиолігархічна війна, – Подоляк про перші наслідки закону щодо олігархів

В Офісі Президента оцінили перші наслідки антиолігархічного закону. Кажуть, що в результаті Україна отримає змінені правила, а вплив олігархів зменшиться.

Радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний, що Україна вийде з "першої антиолігархічної війни" набагато сильнішою та збалансованішою.

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Олігархи не зникнуть

За словами Подоляка, Україна отримає змінені правила, а вплив олігархів зменшиться. Ця "антиолігархічна війна" не призведе до того, що олігархи або великі фінансово-промислові групи взагалі зникнуть як явища. Однак відсоток їх впливу зменшиться

У чому цінність ініціативи Володимира Олександровича? У тому, що він розпочав хрестовий похід проти олігархів,

– сказав Подоляк.

Він підкреслив, що "похід" направлений проти олігархів як суб'єктів, які ведуть тіньову політичну діяльність, скуповують частинами державу та визначають неконкурентні правила поведінки.

Держава виграє

Радник глави ОП вважає, що безперечно, у кінцевому результаті виграє держава. Він додав, що в олігархів не з'явиться жодної цікавої креативної ідеї.

"Адже вони не зможуть сказати публічно: "Ми хочемо залишатися монополістами і мати право розпоряджатися приватними судами", – наголосив Подоляк.

Він припускає, що в такому випадку олігархи залучатимуть додаткових суб'єктів.

Що відомо про антиолігархічний закон