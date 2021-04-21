Антирейтинг українських політиків: Порошенко поділив лідерство з Медведчуком і Бойком

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Соціологи центру SOCIS з'ясували, за кого виборці не будуть голосувати ні за яких умов. Перше місце у списку антирейтингу посіли лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук та Юрій Бойко.

Джерело:

SOCIS

У трійці лідерів поряд з Бойком та Медведчуком опинився і п'ятий Президент України Петро Порошенко. Водночас чинний глава держави посів четверту сходинку антирейтингу.

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Як свідчать дані центру SOCIS, відрив між нардепами від ОПЗЖ та Петром Порошенком невеликий – лише 0,3%. Натомість Відрив між Зеленським і Порошенком складає 4,5%.

Результати антирейтингу

  • Віктор Медведчук – 27,5%;
  • Юрій Бойко –  27,5%;
  • Петро Порошенко – 27,2%;
  • Володимир Зеленський – 22,7%;
  • Олег Ляшко – 16,7%;
  • Юлія Тимошенко – 16,4%;
  • Євген Мураєв – 14,3%;
  • Віталій Кличко – 13%;
  • Олег Тягнибок – 12,6%;
  • Володимир Гройсман – 10,8%;
  • Дмитро Разумков – 9%;
  • Ігор Смешко – 8,6%;
  • Кіра Рудик – 8,5%.

Що відомо про опитування SOCIS?

Загалом у період з 8 по 12 квітня 2021 року опитали 2 000 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Ймовірність статистичної похибки вибірки складає 0,95.

 


Антирейтинг кандидатів у президенти України / Дані SOCIS