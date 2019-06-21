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      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
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      Антиросійські протести у Грузії: онлайн-трансляція

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      Антиросійські протести у Грузії: що тут зараз відбувається
      Антиросійські протести у Грузії: що тут зараз відбувається / Getty Images

      У Грузії розпочалися масові протести. А все через нахабну поведінку з боку російської делгації – окрім того, депутат Держдуми РФ сів у крісло спікера парламенту країни та почав говорити російською, він ще не визнає Абхазію та Південну Осетію частинами Грузії.

      Що зараз відбувається в Грузії: дивіться відео 

       

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      Джерело: 24 канал
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