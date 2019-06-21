Антиросійські протести у Грузії: онлайн-трансляція

Антиросійські протести у Грузії: що тут зараз відбувається / Getty Images

У Грузії розпочалися масові протести. А все через нахабну поведінку з боку російської делгації – окрім того, депутат Держдуми РФ сів у крісло спікера парламенту країни та почав говорити російською, він ще не визнає Абхазію та Південну Осетію частинами Грузії.