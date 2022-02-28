"Антивоєнна коаліція в дії": Зеленський поговорив з Дудою і Джонсоном

Володимир Зеленський продовжує порушувати тему російського вторгнення в Україну. У ніч проти 28 лютого український лідер провів важливі телефонні розмови з членами антивоєнної коаліції.

Як зазначив Володимир Зеленський, у розмові взяли участь президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр Британії Борис Джонсон.

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Ключовою темою розмови стала поточна безпекова ситуація в Україні.

Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії,

– повідомив Зеленський.

Додамо, що про створення антипутінської коаліції Володимир Зеленський заявив ще у день нападу Росії на Україну – 24 лютого. Згодом президент повідомив, що коаліція діє, адже чимало країн світу надають Україні не лише моральну підтримку, але й військову допомогу та озброєння.

Актуально Обговорили конкретні рішення, ​– Зеленський зідзвонився з президенткою Єврокомісії

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