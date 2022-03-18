Антивоєнна коаліція та шлях України до ЄС: Зеленський розповів про деталі переговорів з Мішелем
18 березня 2022 , 21:27Читать новость на русском
Джерело:твітер президента України
Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові переговори з керівництвом Європейського Союзу.
Лідер України провів черговий раунд переговорів з Шарлем Мішелем, який обіймає посаду глави Європейської Ради.
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Президент України про переговори з Шарлем Мішелем
Зеленський повідомив, що вони обговорили подальшу підтримку України у контексті боротьби з російською військовою агресією. Також політики приділили увагу наступним питанням:
- посилення антивоєнної коаліції,
- перспективи відновлення миру в Україні.
Важливою частиною розмови було обговорення руху України до членства в Європейському Союзі.
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Повний текст публікації президента України
Продовжив перемовини з керівництвом ЄС. Обговорили з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем подальшу підтримку України в протидії агресії РФ, посилення антивоєнної коаліції, перспективи відновлення миру в Україні. Окрема увага – нашому руху до членства в ЄС.