Антивоєнна коаліція та шлях України до ЄС: Зеленський розповів про деталі переговорів з Мішелем

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові переговори з керівництвом Європейського Союзу.

Лідер України провів черговий раунд переговорів з Шарлем Мішелем, який обіймає посаду глави Європейської Ради.

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Президент України про переговори з Шарлем Мішелем

Зеленський повідомив, що вони обговорили подальшу підтримку України у контексті боротьби з російською військовою агресією. Також політики приділили увагу наступним питанням:

посилення антивоєнної коаліції,

перспективи відновлення миру в Україні.

Важливою частиною розмови було обговорення руху України до членства в Європейському Союзі.

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Продовжив перемовини з керівництвом ЄС. Обговорили з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем подальшу підтримку України в протидії агресії РФ, посилення антивоєнної коаліції, перспективи відновлення миру в Україні. Окрема увага – нашому руху до членства в ЄС.