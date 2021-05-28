Думаю, він чітко розуміє, що ми не винні, – Антоненко каже, що готовий зустрітися зі Зеленським

Андрій Антоненко, якого понад 500 днів тримали під вартою у справі про вбивство Павла Шеремета, заявив, що готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Музикант упевнений, що глава держави тепер "чітко і точно розуміє" непричетність усіх трьох підозрюваних до смерті журналіста. Про це Riffmaster повідомив в інтерв'ю "Радіо НВ".

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"Я вже більш упевнений, що Володимир Олександрович (Зеленський – 24 канал) чітко і точно розуміє, що ніхто з нас не причетний до цієї жахливої справи. Що з моменту ганебного збіговиська на чолі з Аваковим тоді він просто був необізнаний, його якимось чином втягнули", – сказав він.

Андрій Антоненко водночас зазначив, що президент не зв'язувався з ним, на відміну від Яни Дугарь, яка також є фігурантом справи про вбивство Павла Шеремета.

Якщо він захоче зі мною поспілкуватися, я залюбки з ним зустрінуся, тому що є про що поговорити. Стосовно того, що він спілкується з Яною, я думаю, що якби хтось із нас був до чогось причетний, таких би листувань не було,

– наголосив музикант.

Антоненко хоче поставити декілька запитань Зеленському

Riffmaster також озвучив запитання, які б хотів поставити Володимиру Зеленському під час особистої розмови.

"По-перше, на пресконференції у липні 2019 року поліція показала йому матеріали справи. Він вийшов і сказав, що те, що він побачив, означає, що ось-ось буде результат. Що йому тоді показували, якщо тоді з мене і з Юлії Кузьменко були зняті прослуховування, і ні я, ні Юля не входили в коло підозрюваних?" – зауважив Андрій Антоненко.

А ще б я нагадав йому, що він говорив, що треба знайти не крайніх, а замовників. Скільки, на його думку, Аваков буде безрезультатно шукати замовників, чіпляти на непричетних людей справи, щоби вигнати його з посади міністра? Невідомо. І скільки часу ще йому відпущено, щоби дурити президента і народ, і чи він здатний узагалі когось відшукати разом зі своїм Геращенком?

– додав Riffmaster.

Антоненку змінили запобіжний захід: коротко

Андрію Антоненку 30 квітня змінили запобіжний захід у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Шевченківський суд Києва обрав цілодобовий домашній арешт замість тримання під вартою.

Тоді Музикант, відомий як Riffmaster, назвав вихід з СІЗО "маленькою перемогою". Хоча й додав, що попереду – велика війна.

Андрія Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Під вартою музикант пробув 505 днів – з 14 грудня 2019 року.

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