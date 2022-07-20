Знищили позицію ППО, – Арестович розповів деталі удару ЗСУ по Антонівському мосту

Українські військові продовжують завдавати ворогові точкових ударів. Напередодні під один із них потрапив Антонівський міст, що на Херсонщині.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович поділився деталями атаки Антонівського мосту. Нагадаємо, що напередодні там пролунали вибухи, що неабияк похитнуло окупантів.

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Нищити мости – невдячна справа

Олексій Арестович під час ефіру підкреслив, що займатись руйнуванням мостів – складна, а також невдячна справа. Для цього він навів приклад переправи через Білгород-Дністровський лиман. Радник глави ОП зауважив, що це 16, якщо не більша, за ліком спроба ворога цілком зруйнувати її.

Водночас він додав, що цей міст невеликий, якщо порівнювати з Антонівським. Останній за масштабами перевершує його у кілька разів. Але тут акцент потрібно робити не лише на самій споруді, яку ворог може використовувати для підтримки логістики свого війська.

У нашому випадку мовиться про ефективну роботу ЗСУ. Причому, зауважив Арестович, достеменно невідомо, чи посприяли цьому саме HIMARS. Але без сумніву можна сказати одне: наші військові знищили позицію ППО поблизу мосту. А також укріплення поблизу споруди, в якому сиділи її охоронці.

Крім того, наші військові завдали удару й по самому мосту. Як зауважив Арестович, російське командування виклало результати враження об'єкта. І за це ЗСУ окремо вдячні окупантам.

Водночас він підкреслив, що не варто очікувати, що вже завтра ЗСУ зможуть розвалити Антонівський міст. Він також додав, що не знає, яка саме задача стоїть перед Генштабом. Зі слів радника глави ОП, він лише актуалізує наявні дані, а не озвучує стратегічні плани нашого війська.

Окупанти могли замінувати міст

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський висловив припущення. На його думку, російські загарбники могли замінувати об'єкт. Про це свідчить діяльність інженерних військ країни-терористки. Вони раніше працювали з опорами Антонівського мосту.

Він зауважив, що у знищенні переправи є як плюси, так і мінуси. З одного боку руйнування дозволить унеможливити транспортування як живої сили ворога, так і техніки. Але з іншого – буде ускладнення з вибиванням тих самих окупантів. Якщо зберегти міст, то з його допомогою загарбники зможуть покинути тимчасово окупований Херсон, коли ЗСУ оточуватимуть місто.

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