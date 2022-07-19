На Херсонщині пролунали вибухи на Антонівському мосту. Наразі невідомо, хто завдав удару. Проте місцева влада зазначила, що раніше окупанти цей міст, ймовірно, замінували.

На Антонівському мосту були вибухи

Це 24 каналу підтвердив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він каже, що на мосту 19 липня дійсно лунали вибухи.

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За його словами, міст пошкоджений, але ним ще можна користуватися після ремонту. Деталей щодо удару немає, варто чекати офіційний коментар Генштабу ЗСУ.

Експерти зазначають, що цей міст є важливим для росіян, бо вони по ньому перевозять різні боєкомплекти.

Антонівський міст може бути замінований окупантами

Соболевський заявив, що росіяни дійсно робили мінування Антонівського мосту. "Ми бачили, як працювали їхні інженерні війська з опорами цього мосту", – відповів він.

Скоріше за все, він вже замінований окупантами. Наскільки доцільно його знищити – мають вирішити військові,

– заявив він.

Перший заступник голови Херсонської облради вважає, що тут є як плюси, так і мінуси.

"Якщо його знищити, це обмежить постачання техніки та боєприпасів для російських військових, які перебувають у окупованому Херсоні. Якщо його зберегти, то можна примусити окупантів евакуюватися, коли ЗСУ оточуватимуть місто", – сказав він.

Соболевський про Антонівський міст та ситуацію на Херсонщині:



До слова, зраку 19 липня був потужний вибух, пролунав він саме у районі Антонівського мосту. Ймовірно, це було вдале влучання у розташування ворога. За словами радника Херсонської ОВА, саме за Антонівським мостом є станція техобслуговування, де окупанти облаштували "пункт охорони".

Чому окупантам потрібен Антонівський міст