Ворог ще має плани на Антонівський міст, але ми контролюємо його використання, – ОК "Південь"

Збройні Сили України ввечері 26 липня завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині, який є важливим для окупантів. Ворог ще має плани на цей об'єкт, однак українська сторона контролює його використання.

Про це 24 каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Наразі окупанти ретельно посилили охорону цього стратегічного об'єкта.

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"Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними артеріями, над шляхами логістики, адже розуміємо, що усі події, які відбуваються на поки що окупованій території – це підтягування сил та резервів для протидії нашому контрнаступу", – розповіла речниця ОК "Південь".

Ворог ще має плани на Антонівський міст

За словами Гуменюк, навіть після удару ЗСУ по Антонівському мосту, в окупантів, ймовірно, ще залишаються певні плани на цей об'єкт, адже у певних питаннях він є для них єдиним рішенням.

Втім, ми будемо контролювати його використання й доцільність служіння тій стороні, яка поки що не віддає нам окуповані території,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Як окупанти реагують на удар

За словами Гуменюк, зараз російські військові, які перебувають на Херсонщині, є дуже деморалізованими, оскільки влучання у командні пункти суттєво корегує їхні плани. Також вже зруйновані деякі скупчення ворожої техніки та склади з боєприпасами.

Це все характеризує внутрішній розлад у війську, розуміння, що брати резерви нема звідки, транспортні артерії пошкоджені, а отже треба залишатися з тими силами й засобами, які є тут і зараз,

– розповіла речниця ОК "Південь".

Водночас Гуменюк зауважила, що окупанти вже досить довго намагаються втриматися на тимчасово окупованій Херсонщині, тож їхні сили вичерпуються. Вони сподівалися ще на травневу ротацію, а на календарі вже липень.

Удар по Антонівському мосту: що відомо

У Херсоні ввечері 26 липня почали лунати звуки вибухів. Згодом стало відомо, що там атакували Антонівський міст.

Спершу цю інформацію офіційно не підтверджували. Втім, вранці 27 липня в Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що удар завдали ЗСУ.

російські окупанти вже визнали, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Рух там закрили. Хоча раніше загарбники переконували, нібито їхня ППО збила ракети, якими атакували міст.

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