"Антонов" вперше за часи Незалежності побудує 3 літаки
24 серпня 2021 , 12:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
ДП "Антонов" вперше за 30 років збудує 3 літаки. Повітряні судна створять для української армії.
Про літаки від державного підприємства повідомив Володимир Зеленський під час військового параду на День Незалежності. Наразі невідомо, коли будуть готові повітряні судна.
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Що таке сильна країна? Це країна, яка не боїться слова "вперше", а тому, вперше за 30 років "Антонов" побудує для держави три літаки,
– заявив президент.
Він зазначив, що наразі в Україні будують нову військову техніку, зокрема – танки. "Сильна країна відроджує воєнно-морський флот, воєнно-морські бази і будує корвети".
Українці святкують День Незалежності: що відомо
- Зранку 24 серпня у центрі Києва відбувся військовий парад. Спершу Хрещатиком йшли парадні розрахунки, потім виїхала військова техніка, а в небо вилетіла авіація
- Парад також відбувся у Чорному морі в Одесі. До речі, у ньому взяли участь кораблі НАТО.
- О 14:00 запланований марш ветеранів.
- Через урочистості у центрі Києва до 22:00 перекрили рух. Водночас роботу метро продовжили до 02:00.
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