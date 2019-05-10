У Порошенка відповіли Зеленському на критику: Україна – не номер в єгипетському готелі

У Адміністрації Президента України відповіли Володимиру Зеленському на звинувачення у навмисному затягуванні дати інавгурації та критику останніх кроків чинного українського лідера Петра Порошенка. Там кажуть – жодних претензій не приймають.

Для чинного глави держави Петра Порошенка прийнятна будь-яка дата інавгурації, яку визначить Верховна Рада, позаяк це належить до її компетенції, про це прес-служба АП написала на своїй сторінці у Facebook.

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Так у Порошенка відповіли на чергове відеозвернення новообраного Президента Володимира Зеленського. У ньому він попросив парламентарів на найближчому засіданні проголосувати за 19 травня як дату його інавгурації та не "трястися над своїми мандатами". Окрім того, він розкритикував останні кроки чинного українського лідера, порівнявши його із "туристом у єгипетському готелі".

Натомість в АП наголосили, що "Україна – це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському".

Передача влади – це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно з європейською традицією, так як це прийнято в демократичних країнах,

– йдеться у відповіді.

Окрім того, Порошенко підтвердив своє запрошення Володимиру Зеленському, озвучене 30 квітня. Він пропонує, не чекаючи інавгурації, провести зустрічі для обговорення "найважливіших питань життєдіяльності країни".

Щодо звинувачень Володимира Зеленського у навмисному затягуванні дати інавгурації, то у команді Петра Порошенка наголошують – "жодних претензій не сприймають".

"Водночас вважають позитивним сам факт того, що обраний Президент порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової влади і хоча б у чомусь продемонстрував власну позицію… Можливо, навіть без консультацій із їхнім спільним адвокатом", – додали у прес-службі АП.

Натомість Володимир Зеленський вважає, що поки парламентарі "трясуться над мандатами, Петро Порошенко коїть незворотнє".

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У чому Зеленський звинувачує Порошенка:

робить активні перестановки у вищому командуванні армії (Порошенко звільнив з посади командувача Нацгвардії Юрія Аллерова та призначив виконувачем обов'язків командувача Миколу Балана, призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС";



намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення;



призначає суддів Верховного суду, серед яких – юристи "Рошену", судді Майдану та родичі пана Ківалова (був головою ЦВК з лютого по 8 грудня 2004 року, його звинувачують у махінаціях під час виборів 2004 року, завдяки чому переміг Янукович – 24 канал);



роздає звання генералів більш ніж 20 особам, серед яких – начальник озброєння ЗСУ Микола Шевцов, відповідальний за безпеку арсеналів і складів, за якого сталися вибухи у Балаклії, Ічні, Калинівці та Сватовому;

Звернення Зеленського до Ради щодо дати його інавгурації: дивіться відео

А тим часом у Верховній Раді вже зареєстрували п’ять постанов щодо дати інавгурації Володимира Зеленського. Відповідні документи надійшли від позафракційних нардепів Сергія Міщенка, Віктора Балоги, Віталія Купрія, а також членів БПП Олександра Сугоняко та Сергій Капліна. Депутати пропонують, аби інагвурація нового президента відбулася 19 або 20 травня та 1 червня.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.



