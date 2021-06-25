Апеляція ВАКС залишила під вартою брата скандального судді Вовка

25 червня 2021 , 13:02
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Джерело:

телеграм Центру протидії корупції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня вирішила не змінювати запобіжний захід для Юрія Зонтова. Він є братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

ВАКС розглянув апеляцію Зонтова, однак вирішив судове рішення щодо нього залишити у попередньому вигляді.

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Брат Вовка й надалі буде під вартою

25 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для Юрія Зонтова,
– повідомили у ЦПК.

Нагадаємо, 31 травня суд вирішив залишити брата глави ОАСК Юрія Вовка під вартою до 29 липня включно. Однак зменшив заставу з 35 мільйонів гривень до 27 мільйонів та 240 тисяч.

Справа Юрій Зонтова: що відомо

  • Правоохоронці 6 квітня 2021 року затримали Юрія Зонтова та Юрія Донця під час отримання хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Ці гроші мали піти на "потрібне" рішення Окружного адмінсуду Києва.
  • В адвокатів знайшли велику суму готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів. 
  • 14 квітня ВАКС наклав арешт на майно підозрюваних.
Автор: Наталія Пристанська