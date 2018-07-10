Apple планує відмовитись від продажу iPhone "для бідних", – аналітики

Корпорація Apple планує відмовитись від продажів флагманського смартфона iPhone X, а також бюджетної моделі iPhone SE. Про це заявляють аналітики з BlueFin Research.

Про це повідомляє 9to5mac.com.

Таким чином корпорація планує зосередити увагу на виробництві і продажах нових моделей iPhone 9, iPhone 11 і iPhone 11 Plus.

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За словами аналітиків, на такий крок Apple вирішила вдатись, врахувавши падіння активності користувачів – люди рідше оновлюють свої смартфони.

Аналітики прогнозують, що iPhone 11 Plus створюють для тих користувачів, які вважають iPhone X "занадто маленьким", а iPhone 9 – "занадто дешевим".

При цьому нішу бюджетних смартфонів займе iPhone 8. При цьому бюджетна модель iPhone SE, а також iPhone X взагалі знімуть із продажів.

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