16:52
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Apple планує відмовитись від продажу iPhone "для бідних", – аналітики

902 Читать новость на русском
iPhone SE можуть зняти з продажу
iPhone SE можуть зняти з продажу / mobiltelefon.ru

Корпорація Apple планує відмовитись від продажів флагманського смартфона iPhone X, а також бюджетної моделі iPhone SE. Про це заявляють аналітики з BlueFin Research.

Про це повідомляє 9to5mac.com.

Таким чином корпорація планує зосередити увагу на виробництві і продажах нових моделей iPhone 9, iPhone 11 і iPhone 11 Plus.

Читайте також: Аналітики назвали найпопулярніший смартфон у світі

За словами аналітиків, на такий крок Apple вирішила вдатись, врахувавши падіння активності користувачів – люди рідше оновлюють свої смартфони.

Аналітики прогнозують, що iPhone 11 Plus створюють для тих користувачів, які вважають iPhone X "занадто маленьким", а iPhone 9 – "занадто дешевим".

При цьому нішу бюджетних смартфонів займе iPhone 8. При цьому бюджетна модель iPhone SE, а також iPhone X взагалі знімуть із продажів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Apple iPhone Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 5286
Флешмоб хорватів відбувається без нас, ми ж лише ротом бульки пускаємо
сьогодні, 15:02 Флешмоб хорватів відбувається без нас, ми ж лише ротом бульки пускаємо
Богдан Яременко 934
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
819
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Не лише Слава Україні: чи знаєте ви гасла інших країн світу?
сьогодні, 14:17 Не лише Слава Україні: чи знаєте ви гасла інших країн світу?
1651
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Панове народні депутати, вирішіть, з ким ви? – Вакарчук виступив з різкою заявою
 17 березня , 19:02
Стрілянина в Одесі: у поліції розповіли подробиці інциденту (фото)
 19 січня , 16:34
Які смартфони найчастіше купують українці: "Київстар" оприлюднив рейтинг
11 червня , 19:05
Євробачення 2018: хто пройшов у фінал
11 травня , 13:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук