На Арабатці мертвих медуз збирали лопатами і вантажили на трактор: у людей здали нерви

Південь України протягом липня атакували медузи. У Генічеській Гірці десятки тварин викинули на берег, де вони загинули.

23 липня близько пів сотні жителів та працівників бази відпочинку "Арабатська стрілка" вийшли на берег моря. Вони прибирали звідти медуз та сміття.

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Спочатку мертвих медуз там збирали лопатами. Після цього їх відвантажили на трактори та вивезли з пляжу.



Місцеві мешканці очистили пляж від медуз / Фото "Новий візит"



Мертвих медуз відвозили на тракторі / Фото "Новий візит"



За словами місцевих активістів, ситуація із нашестям медуз на Азовському морі помітно покращилася, їх там стало значно менше.

Раніше туристичний гід та каякер Олексій Войцеховський пояснив, що медузи на Арабатській стрілці зникли через вітер. "Коли дує західний, північно-західний – медуза підходить до берега. Зазвичай вітер дує навпаки – з боку Бирючого, з Кирилівки, тоді медуза відходить на інший берег. Зараз море на Арабатці чисте", – зазначив він.

Нашестя медуз в Азовському морі: що відомо

У липні 2021 року повідомляли про нашестя медуз на пляжах курортного Бердянська. Люди, які приїхали відпочити на морі, навіть не могли у ньому купатися.

Від цих тварин страждали й інші популярні курорти – Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип була буквально всіяна ними.

