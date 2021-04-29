Арахамія анонсував кадрові зміни в уряді

Давид Арахамія анонсував кілька кадрових змін у Кабінеті Міністрів України. Водночас він не вказав, про яких саме міністрів мовиться.
Джерело:24 канал
Що заявив Арахамія
В уряді невдовзі може бути два кадрових призначення. Про це глава фракції "Слуга народу" заявив в ефірі одного з телеканалів.
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Чиновник не уточнив, чи звільнятиме Кабмін міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
У нас буде обговорення цього питання (звільнення Степанова – 24 канал) на фракції у десятих числах травня. Ще можуть бути декілька кадрових перепризначень. Хтось буде звільнений, а хтось буде працевлаштований. Я думаю, 2 (перепризначення – 24 канал),
– сказав політик.
Він додав: "До кандидатури Степанова ставився позитивно, але є питання щодо провалу вакцинації".
Арахамія не заперечив, що в уряду вже є кілька ймовірних кандидатів на посаду очільника МОЗ.
Що відомо про ймовірне звільнення Степанова
- Вперше про відставку міністра заговорили восени 2020 року. Тоді чиновника звинувачували у корупційних схемах та неефективній протидії COVID-19.
- У лютому 2021 року НАБУ почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу за завищеною ціною. У цьому підозрюють Степанов, хоча сам він запевняв, що працює прозоро.
- 15 лютого в Україні мала розпочатися вакцинація, однак були затримки із поставкою препаратів. Нардеп Данило Гетманцев 17 лютого заявив, що очільника МОЗ можуть зняти з посади якщо вакцина не прибуде до кінця тижня. Тоді Степанов вилетів в Індію, щоб домовитися з виробником вакцини.
- 27 квітня ЗМІ заявили, що Верховна Рада планує звільнити Степанова, однак не цього тижня.
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на кандидатуру міністра підтримує головного санлікаря Віктора Ляшка.