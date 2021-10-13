Арахамія двічі літав до Відня бортом із структури Фірташа, – ЗМІ

За інформацією журналістів, голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія на початку 2021 року двічі літав до Відня на літаку, який належить олігарху Дмитру Фірташу. Нардеп заперечив політичний підтекст цього інциденту.

За словами Арахамії, причини таких поїздок були особистими, тому політик не хоче анонсувати їх публічно. Відомо, що ця причина пов'язана зі здоров'ям.

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Оренда приватного літака є дорогою

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія літав до Відня разом з дружиною в січні та в лютому 2021 року приватним літаком з компанії Фірташа. Депутат пояснює цей інцидент тим, що просто не зав чий це літак.

Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа і зданий у якусь велику авіакомпанію у якої кількість бортів нараховує кілька сотень, тому це як "убер" викликати і ви не розумієте, яким літаком полетите,

– заявив Арахамія.

Через карантин у Європі та Україні нардеп не міг полетіти в Австрію чартерним рейсом. За словами Арахамії, він не хотів орендувати приватний літак, бо це є доволі дорогим задоволенням навіть для нього, хоч він і вважає себе заможною людиною.

Польоту в декларації не буде

Помічник депутата показав журналістам документи, які підтверджують замовлення у грузинської турфірми медичних послуг та трансфер до Австрії Нардеп заявив, що цих польотів не буде в його деклараціях, бо їх нібито оплачувала дружина.

Журналісти з'ясували, що вартість поїздок до Відня обійшлася подружжю Арахамій 24 тисячі євро за 1 рейс.

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