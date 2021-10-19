Арахамія готовий знову внести лист про відсторонення Третьякової за "померлого ворога"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія може повторно внести до комітету Ради звернення щодо нардепки Галини Третьякової. Її хочуть відсторонити від участі в засіданнях на 5 днів.

Відповідне звернення він готовий внести у комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи. Це буде потрібно, якщо попереднє звернення не знайдуть.

До слова Найкраще, аби Третьякова склала мандат, – колеги Полякова налаштовані рішуче через образу

"Щоб не було спекуляцій"

Арахамія наголосив: не може такого бути, що звернення від фракцій не передали у профільний комітет. Мовляв, його одразу ж після інциденту надали Руслану Стефанчуку.

Якщо члени регламентного комітету зараз не знайдуть його, я відразу ж готовий повторити цю процедуру і надати, щоб не було спекуляцій на тему, що хтось втратив лист,

– сказав Арахамія.

Чому навколо Третьякової знову виник скандал: коротко

Галина Третьякова, яка відома словами про "неякісних дітей", після новини про загибель нардепа Антона Полякова втрапила у скандал.

У чаті партії "Слуга народу" вона написала, що тепер стало "на одного ворога менше". Скриншот переписки опинився у соцмережах, відтак колеги померлого і загалом суспільство обурилося некоректності висловлювань голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, ким є Третьякова.

У підсумку всі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів.

Йдеться лише про відсторонення Галини Третьякової від участі від пленарних засідань на 5 днів. Колеги померлого Антона Полякова наполягали і на відстороненні її від керування комітетом соцполітики і навіть на складанні мандату.