Арахамія обізвав Денісову “уповноваженою з прав олігархів”

Керівник фракції “Слуга народу” у парламенті Давид Арахамія назвав уповноважену з прав людини Людмилу Денисову “уповноваженою з прав олігархів”. А все тому, що вона розкритикувала законопроєкт про олігархів.

Саме після листа Денісової до спікера Разумкова та підтримки з боку опозиційних фракції зазначений законопроєкт скерували на перевірку до Венеційської комісії. Це "Слуга народу" сприйняла негативно.

Думка до теми Обнятись і заплакати, – Кравчук не розуміє, чому Денісова "піклується" про олігархів

"Уповноважена з прав олігархів"

У телеефірі 17 вересня Давид Арахамія, глава фракції "Слуги народу", розкритикував дії уповноваженої з прав людини Людмили Денісової щодо законопроєкту про олігархів.

Я просто пропоную перейменувати. Прийдемо в Раду, і я подам законопроєкт про перейменування уповноваженої з прав олігархів,

– заявив Арахамія.

І додав, що уповноважена з прав людини має захищати права людей. Олігархів же, мовляв, захищати не треба, бо "вони мільярдери”.

"Баба Валя з пошти"

цього ж дня Арахамія вже говорив (і досить емоційно) , що уповноважена з прав людини Людмила Денісова і спікер парламенту Дмитро Разумков навмисне "збивають" законопроєкт про олігархів.

Не сподобалося Давиду Арахамії й те, що він, за його ж словами, побачив в ефірі одного з українських телеканалів. Мовляв, там був титр "журналіст CNN проти законопроєкту про олігархів".

Глава фракції "Слуги народу" впевнений, що той журналіст навіть тексту закону не читав, а "вже проти".

І деякі телеканали цю позицію свідомо тиражують.

У такий спосіб Арахамія натякнув, що олігархи продовжують медіаборотьбу проти документа, який їм дуже не подобається.

Я перепрошую, але завтра (напишуть, що – 24 канал) баба Валя з пошти проти закону про олігархів. Давайте ми самі розберемося,

– сказав щодо цього Давид Арахамія.

Савік Шустер здивувався такому порівнянню: мовляв, журналіст CNN, про якого мовиться – це Фарід Рафік Закарія, відомий аналітик, міжнародний експерт і дуже впливова людина навіть у світі.

Коротко про резонанс навколо законопроєкту про олігархів