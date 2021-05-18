Арахамія прогнозує щонайменше 240 голосів за призначення Ляшка очільником МОЗ

Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада підтримає призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. Зауважимо це питання парламентарі розглянуть на засіданні 20 травня.

Деталі від Арахамії

Лідер фракції "Слуга народу" впевнений, що у Раді назбирається щонайменше 240 голосів за призначення головного санітарного лікаря очільником МОЗ. Про це Арахамія заявив після голосування про звільнення з посади Максима Степанова.

Актуально Максима Степанова звільнили з посади міністра охорони здоров'я

Ми ще не рахували (кількість голосів у фракції за призначення Ляшка главою МОЗ – 24 канал). У нас достатньо, щоб внести його кандидатуру: для цього потрібно 170 голосів, які вчора ми з колегами зібрали, тобто 70% нашої фракції. Ми внесли в парламент. Мій прогноз, що 240 голосів (за призначення – 24 канал) ми зберемо,

– заявив нардеп.

Чого очікують від Ляшка на посаді міністра

Арахамія розповів про те, яких кроків та результатів він очікує від призначення Ляшка очільником МОЗ:

прискорення процесу вакцинації. Зокрема проведення інформаційної кампанії для того, аби роз'яснити населенню, хто коли повинен отримати щеплення;

швидке виготовлення "паспортів" вакцинації, аби українці могли їздити у країни Європейського Союзу;

розвиток страхової медицини.

Що відомо про звільнення Степанова

Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Степанова з посади очільника МОЗ. За відповідне рішення проголосували 292 нардепи. Зауважимо, сам чиновник заявляв, що у відставку йти не хоче.

Однією з основних причин звільнення міністра став провал вакцинації.

Кандидатом на вакатну посаду є заступник Степанова – Ляшко.

Цікаво Хто замінить Степанова: біографія Віктора Ляшка