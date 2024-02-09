Арахамія назвав норми із законопроєкту про мобілізацію, які не влаштовують "Слуг"

6 лютого Рада у першому читанні підтримала оновлений законопроєкт про мобілізацію. Давид Арахамія перерахував норми з документу, які, ймовірно, викреслять, або залишаться відповідними до чинного законодавства.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону розповів, які правки внесуть до законопроєкту про мобілізацію, передає 24 Канал.

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Люди, які доглядають за особами з інвалідністю

Відповідно до чинного законодавства право на відстрочку надається військовим, у яких є дружина (чоловік) з-поміж осіб з інвалідністю та/або один із батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Це діє, якщо вказані люди з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати.

Новий законопроєкт пропонує скасувати цю норму. Крім того, він містить нововедення для осіб, які займаються постійним доглядом за хворими родичами.

За словами Арахамії, щодо цього пункту жодних змін вводити не будуть.

Щодо людей з інвалідністю та їх доглядачів, ми нічого змінювати не будемо, а просто повернемося до редакції, яка зараз чинна. Це те, що вимагають і самі люди з обмеженими можливостями, і родичі цих осіб. Ми це повернемо,

– запевнив нардеп.

Аспіранти

Нова версія законопроєкту про мобілізацію передбачає, що призову не підлягають аспіранти, які навчаються за державний кошт. Водночас мобілізувати можуть контрактників.

Арахамія запевнив, що цю норму переглядають, бо тут є певна несправедливість. Він пояснив, що автори законопроєкту мотивували цю норму тим, що відстрочка для аспірантів може бути використана для ухилення від мобілізації.

Так, для людей,які здобувають другу вищу освіту, відстрочку скасували. Арахамія зазначив, що кількість "здобувачів другої освіти" від десятків тисяч раніше зросла зараз до кількох сотень тисяч. Це означає, що люди просто використовують можливість не йти до армії.

По аспірантам – цифри набагато скромніші. Нардеп вважає неправильною дискримінацію за способом оплати.

Арешт рахунків ТЦК

У правлячій партії також виступають проти арешту рахунків українців за кордоном чи всередині країни за рішенням ТЦК.

Це виглядає якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Точно це не пройде. У Раді немає на це голосів. З 400 людей в Раді не бачив жодної людини, яка б підтримала таке рішення,

– зауважив Арахамія.

Електронні повістки

: Новий законопроєкт пропонує карати військовозобов'язаних, які протягом 10 днів самостійно не прийшли до ТЦК після вручення повістки, зокрема накладанням арешту на рахунки у банках та інших депозитарних установах. Але виключно за рішенням суду.

Арахамія розповів, що ідея електронних повісток виникла через незадоволення людей чинними способами вручення повісток представниками ТЦК.

ТЦК на вулицях не влаштовує людей. Ми це знаємо. І ми шукали альтернативний шлях, яким чином зробити так, щоб на вулицях не вихоплювали людей,

– пояснив Арахамія.

За словами нардепа, шукали спосіб, який дозволив би робити так звану запланову мобілізацію. Для цього треба мати всіх в одній системі. Депутати вже прийняли закон, який дозволяє зібрати дані в реєстрі "Оберіг" всіх військовозобов'язаних та отримати так званий сертифікат захисника. Його можна буде отримати через інтернет, ЦНАП чи ТЦК. Він потрібний для того, аби було чітке уявлення скільки людей теоретично може бути призвано.

Це дозволить запровадити "смарт-мобілізацію": чоловікам з цими сертифікатами заздалегідь можуть повідомляти орієнтовні терміни, коли вони можуть бути призвані.