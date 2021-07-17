Програма-мінімум – виторгувати компенсації для України, – Арахамія про "Північний потік-2"

Давид Арахамія заявив, що головною метою України було зупинити "Північний потік-2". Однак це дуже складно зробити, бо кожна країна турбується про свої інтереси.

Голова фракції "Слуга народу" Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що ситуація з "Північним потоком" – це більше питання не до Німеччини.

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Політик наголосив: фактично жодна країна світу не відмовилася б від можливості через себе безпосередньо під'єднати трубу. Це дозволить посилити геополітичний вплив та отримати великі гроші.

Але це не означає, що нам потрібно сісти й дивитися. Програма-мінімум – виторгувати для України компенсаторні механізми,

– зауважив Арахамія.

Які кроки наразі робить Україна

За словами глави фракції, цього не можна зробити за один візит. Потрібна комплексна робота.

Політик розповів, що за 2,5 місяці провів 70 зустрічей у Zoom з сенаторами та конгресменами США. Арахамія наголосив, що пояснює їм, які втрати матиме Україна у сферах економіки та геополітики.

"У Держдепі США рішення ухвалили, але існують законодавчі ініціативи, які можуть це заблокувати", – повідомив Арахамія.

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