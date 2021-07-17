Програма-мінімум – виторгувати компенсації для України, – Арахамія про "Північний потік-2"
Джерело:24 канал
Давид Арахамія заявив, що головною метою України було зупинити "Північний потік-2". Однак це дуже складно зробити, бо кожна країна турбується про свої інтереси.
Голова фракції "Слуга народу" Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що ситуація з "Північним потоком" – це більше питання не до Німеччини.
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Політик наголосив: фактично жодна країна світу не відмовилася б від можливості через себе безпосередньо під'єднати трубу. Це дозволить посилити геополітичний вплив та отримати великі гроші.
Але це не означає, що нам потрібно сісти й дивитися. Програма-мінімум – виторгувати для України компенсаторні механізми,
– зауважив Арахамія.
Які кроки наразі робить Україна
За словами глави фракції, цього не можна зробити за один візит. Потрібна комплексна робота.
Політик розповів, що за 2,5 місяці провів 70 зустрічей у Zoom з сенаторами та конгресменами США. Арахамія наголосив, що пояснює їм, які втрати матиме Україна у сферах економіки та геополітики.
"У Держдепі США рішення ухвалили, але існують законодавчі ініціативи, які можуть це заблокувати", – повідомив Арахамія.
"Північний потік-2": останні новини
- Президент США Джо Байден заявив, що не бачив сенсу вводити нові санкції проти учасників проєкту "Північний потік-2". Газопровід добудовано на 90%.
- Після візиту до Німеччини Володимир Зеленський визнав, що його погляди з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель на "Північний потік-2" є різними. За словами президента, якщо "Північний потік-2" запустять, Україна потребуватиме гарантій на 10 – 15 років.