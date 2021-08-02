Арахамію не один раз "вичитували" в ОП, – Фесенко про скандальні заяви "слуги"

Давид Арахамія часто робить гучні заяви, які є предметом для обговорення. Одна з останніх була про те, що нібито Україна могла б шантажувати світ, якби мала ядерну зброю. Відомо, що за дивні коментарі нардепа "вичитують" в Офісі Президента.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. Також у програмі "Між іншим" Дмитро Гнап та Денис Казанський говорили про справу скандального судді Миколи Чауса з головним редактором "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим.

До теми Зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі буде на підвищених тонах, – Арахамія

Скандальна заява Арахамії

Фесенко: Я пам'ятаю (ситуацію – 24 канал), коли 1,5 роки тому я був у Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Там було багато наших депутатів, разом з ними я був на вечері, яку організовувала українська сторона. Перед цим Давид Арахамія давав коментар, який викликав скандальну резонансну реакцію.

Я навіть був свідком і мені потім розповідали, як до Арахамії дзвонили з Офісу Президента і "вичитували" за те, що він сказав. І це було не один раз.

Є 2 версії, чому Арахамія робить такі заяви

Перша версія – Арахамія на емоціях говорить те, що думає. Однак знань міжнародних відносин та досвіду не вистачає, тому виходить незграбно.

Однак знань міжнародних відносин та досвіду не вистачає, тому виходить незграбно. Друга версія – йому натякнули, що можна на цю тему поговорити, додати епатажу та лякати союзників, мовляв, якщо вони не допомагатимуть – ми повернемо ядерну зброю.

Справа Чауса

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів заявив, що головна помилка України – підписання Будапештського меморандуму. Позбавлення ядерного потенціалу Україна відчуває й досі . Мовляв, зараз ми могли б шантажувати весь світ.

Бутусов: Коли Чауса нібито викрили, то його викрала Служба безпеки і незаконно не віддає Національному антикорупційному бюро, 5 днів не виконується рішення українського суду. Це новий злочин. Вони свідомо гальмують резонансну корупційну справу і намагаються тепер сказати, що його треба судити не за хабар 150 тисяч доларів, а за незаконний перетин державного кордону і утримувати під охороною СБУ.

Про ядерну зброю

Скандального Миколу Чауса знайшли на Вінничині напів оголеним та голодним 30 липня. Раніше повідомляли, що його нібито викрали у Молдові.

Фесенко: Ми кажемо про ядерну зброю як чинник безпеки. Я постійно про це чую. Якби у нас була ядерна зброя, то Росія нібито на нас би не напала і не забрала Крим. Відверто скажу, я в цьому не впевнений. Чи змогли б ми використати ядерну зброю проти Росії? Ми – сусідня країна, наслідки проти нас були б теж. Це було б самогубство. Хай колективне, але самогубство.

Я не впевнений, що Росію це б зупинило. Вони навпаки могли б провести спецоперацію по захопленню наших об'єктів з ядерною зброєю.

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