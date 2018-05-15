Арбітра Чемпіонату світу з футболу у Росії арештували за організацію договірного матчу

У Саудівській Аравії заарештували арбітра Фахада Аль-Мірдасі, який мав працювати на Чемпіонаті світу з футболу у Росії. Його підозрюють в організації договірного матчу.

Перед фіналом Кубка короля між "Аль-Іттіхадом" та "Аль-Файсалі" арбітр надіслав повідомлення представнику одного з клубів з пропозицією допомогти за гроші виграти цю гру. Однак той у відповідь звернувся до місцевої федерації футболу, після чого Аль-Мірдасі був арештований. Про це повідомляє "Футбол24".

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Після цього випадку Федерація футболу Саудівської Аравії звернулася до ФІФА з проханням дискваліфікувати арбітра на усі міжнародні матчі. При тому що Аль-Мірдасі входить у список арбітрів, які б мали обслуговувати матчі Чемпіонату світу у Росії у 2018 році.

Поки у ФІФА ситуацію не прокоментуватували.

Варто додати, що Аль-Мірдасі до цього вже працював на міжнародному турнірі у Росії – Кубку Конфедерації у 2017 році.

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