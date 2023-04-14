Демонізація всього, що пов'язано з Заходом: як Путін хоче використати арешт журналіста зі США
Російський диктатор Владімір Путін особисто схвалив арешт журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича. Путін хоче показати, що усі американці – це нібито шпигуни.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, над Гершковичем росіяни влаштують показове судилище.
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"Насправді це сумна історія. Це буде показове судилище, щоб показати, що американці – це нібито шпигуни. Зрозуміло, що демонізація всього, що пов’язано із Заходом та США – це стратегія росіян на найближчі роки", – зауважив він.
Путін – це щур, якого загнали в кут
Тизенгаузен зазначив, що лише Путін міг прийняти рішення судити Евана Гершковича. У такий спосіб диктатор показує світу, що у нього залишається певна кількість заручників зі США. Штати не дарма закликали своїх громадян покидати Росію.
У нього немає іншого виходу. Щура загнали в кут, він кусається, опирається і робить максимальну кількість капостей, на які здатен. Не було іншого варіанту, що хтось, крім Путіна, може санкціонувати арешт американського журналіста з вироком на 20 років,
– вважає політтехнолог.
Він підкреслив, що кожен американець, який зараз перебуває у Росії, може бути заарештований за абсолютно надумані звинувачення.
"Я думаю, що у США є інструменти для відповідей. Не тільки закриття консульств, але й більш серйозні важелі впливу. Сподіваюсь, що найближчим часом вони будуть задіяні", – додав Тизенгаузен.
Тизенгаузен про арешт журналіста зі США: дивіться відео
Затримання журналіста Гершковича: головне
- 29 березня у Єкатеринбурзі ФСБ затримала американського журналіста Евана Гершковича за підозрою в нібито шпигунстві. Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу.
- У The Wall Street Journal заявили, що "глибоко стурбовані безпекою" свого журналіста. У виданні заперечили звинувачення російської служби проти нього та вимагають негайно звільнити Гершковича. Там розповіли, що сам репортер, який живе у Росії уже близько шести років, лише розповідає про країну в московському бюро журналу.
- Президент США Джозеф Байден закликав Москву звільнити Евана Гершковича. А на запитання іншого журналіста, чи можливе вислання російських представників ЗМІ з США, Байден відзначив, що "поки такого плану немає". Також в США закликали американських громадян, які перебувають в Росії, негайно виїхати.
- Держдеп США визнав утримуваного в Росії репортера Wall Street Journal Евана Гершковича неправомірно затриманим. Це дасть уряду США можливість досліджувати всі можливості для його звільнення.
- За даними ЗМІ, кремлівський диктатор Владімір Путін особисто схвалив арешт журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича. Уперше з часів Холодної війни відбулося затримання за звинуваченнями у шпигунстві.