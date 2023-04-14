Демонізація всього, що пов'язано з Заходом: як Путін хоче використати арешт журналіста зі США

Російський диктатор Владімір Путін особисто схвалив арешт журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича. Путін хоче показати, що усі американці – це нібито шпигуни.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, над Гершковичем росіяни влаштують показове судилище.

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"Насправді це сумна історія. Це буде показове судилище, щоб показати, що американці – це нібито шпигуни. Зрозуміло, що демонізація всього, що пов’язано із Заходом та США – це стратегія росіян на найближчі роки", – зауважив він.

Путін – це щур, якого загнали в кут

Тизенгаузен зазначив, що лише Путін міг прийняти рішення судити Евана Гершковича. У такий спосіб диктатор показує світу, що у нього залишається певна кількість заручників зі США. Штати не дарма закликали своїх громадян покидати Росію.

У нього немає іншого виходу. Щура загнали в кут, він кусається, опирається і робить максимальну кількість капостей, на які здатен. Не було іншого варіанту, що хтось, крім Путіна, може санкціонувати арешт американського журналіста з вироком на 20 років,

– вважає політтехнолог.

Він підкреслив, що кожен американець, який зараз перебуває у Росії, може бути заарештований за абсолютно надумані звинувачення.

"Я думаю, що у США є інструменти для відповідей. Не тільки закриття консульств, але й більш серйозні важелі впливу. Сподіваюсь, що найближчим часом вони будуть задіяні", – додав Тизенгаузен.

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