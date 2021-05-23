Арешт Ever Given за збитки: суд відхилив апеляцію власників і вимагає мільярдної компенсації

23 травня 2021 , 14:01
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Джерело:

Al Arabiya

Управління Суецького каналу у Єгипті у квітні затримало контейнеровоз Ever Given через збитки, які він завдав перекриттям. Опісля власники судна намагалися оскаржити цей арешт у суді.

Втім, єгипетський суд 23 травня відхилив скаргу власників Ever Given. До того ж, своїм рішенням у Єгипті підтвердили: повернути судно і вантажі власникам зможуть тільки після відшкодування збитків.

Нагадаємо Єгипет затримав контейнеровоз Ever Given: хоче відшкодування у мільярд доларів

Спершу штраф – потім повернення Ever Given

Поки японська компанія Shoei Kisen не виплатить адміністрації Суецького каналу 900 мільйонів доларів США, судно перебуватиме у районі Гірких озер. "Це право країни", – заявив глава Управління Суецького каналу Усама Рабіє.

У суму компенсації входять:

  • витрати на зняття з мілини;
  • ремонт судна;
  • втрати через блокування.

Водночас у Єгипті не уточнюють, хто саме виплачуватиме компенсацію. Проте контейнеровозу і вантажам з нього не дозволять залишити Єгипет.

ЗМІ відзначали, що процес може бути складним, тому що Ever Given належить японській компанії, яка обслуговує тайванського вантажовідправника і ходить під прапором Панами.

Блокування Суецького каналу: головне

  • Контейнеровоз Ever Given сів на мілину та перекрив Суецький канал 24 березня.
  • Майже 400 суден застрягли у Червоному морі на 6 днів.
  • Черга розтягнулася аж до Індії.
  • Перші спроби зняти судно з мілини були вкрай невдалими.
  • Лише 29 березня вдалося зрушити судно з місця.
  • Для цього довелося прибрати з-під нього майже 30 тисяч кубометрів піску.
Автор: Вероніка Климська