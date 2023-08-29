Гіркін залишається у російському СІЗО: терорист дав абсурду обіцянку на суді

Московський міський суд роздивився апеляцію від адвокатів Ігоря Гіркіна. Вони просили пом'якшити запобіжний захід та посадити Стрєлкова під домашній арешт, оскільки він співпрацює зі слідством.

Суд Москви відмовив адвокатам Ігоря Гіркіна в апеляції. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

До теми Російська прокуратура засекретила справу терориста Гіркіна, – ISW

Що сказав Гіркін

Судді відхилили скаргу та залишили Гіркіна-Стрєлкова у СІЗО. Сам бойовик та співробітник ФСБ своєї провини не визнав. Ба більше, під час судового засідання він заговорив про своє "чесне ім'я".

Я оцінив роботу своїх колег як халтуру… Я не вважаю себе винним. Я маю намір відстояти своє чесне ім'я та захистити його в суді. І не маю наміру ховатися,

– сказав терорист.

Що кажуть про Гіркіна відомі люди

Російський правозахисник Марк Фейгін у коментарі 24 Каналу назвав арешт Гіркіна-Стрєлкова наслідком невдалого заколоту ще одного воєнного злочинця – Євгенія Пригожина. За словами адвоката, раніше цього терориста не чіпали, бо він мав куратора. Зараз полковника ФСБ ізолювали.

Не так давно політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що затримання та арешт Гіркіна поставлять під загрозу владу російського диктатора. Адже Владімір Путін почав репресії проти "своїх"

Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що арешт цього терориста підриває єдність путінських еліт всередині й активізує внутрішню боротьбу. На його думку, ця ситуація демонструє слабкість Путіна.

Гіркіна звинуватили у закликах до екстремізму в Росії.