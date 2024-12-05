Суд залишив в силі арешт майна очільниці Хмельницької МСЕК Крупи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) підтвердила арешт майна головної лікарки Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Рішення ухвалено після скарг адвокатів підозрюваної.

Скарги стосувалися ухвали слідчого судді ВАКС від 31 жовтня 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АП ВАКС у телеграмі.

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Яке рішення суду щодо Тетяни Крупи

Майно було арештоване в межах справи за підозрою у незаконному збагаченні головної лікарки відповідно до статті Кримінального кодексу України.

4 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги захисників підозрюваної, а також представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, на ухвалу слідчого судді ВАКС від 31 жовтня 2024 року про арешт майна,

– ідеться у повідомленні.

Серед арештованого – готівкові кошти, документи та інші речі, вилучені під час обшуків.

Розгляд апеляцій завершився тим, що колегія суддів залишила попереднє рішення без змін, а апеляційні скарги – без задоволення. Рішення набрало чинності негайно і не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Нагадуємо, розслідування стосується незаконного оформлення інвалідності для чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації. Родина Круп володіє численною нерухомістю та розкішними автівками на Хмельниччині, значна частина якої була придбана у 2021 – 2022 роках.

Сім'я має 10 земельних ділянок та 9 будинків у селі Волиця, а також іншу нерухомість у різних селах Хмельниччини, і займається бізнесом у сфері альтернативної енергетики.