Суд в Гаазі зробив важливу заяву на тлі майбутнього візиту Путіна у Монголію

Наступного тижня у Путіна запланований візит до Монголії. Ця країна ратифікувала Римський статут, а тому зобов'язана виконати ордер на арешт очільника Кремля.

Відомо, що російський диктатор прибуде у Монголію 3 вересня на запрошення очільника країни. У ЗМІ пишуть, що Путіну дали гарантії, що арешту не буде. Також його речник, Дмітрій Пєсков, відкинув жодні побоювання щодо можливого затримання очільника Кремля, наголосивши, що Москва і Улан-Батор мають хороші відносини, і усі деталі поїздки ретельно сплановані.

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У МКС нагадали Монголії за її обов'язок

На тлі повідомлень про майбутній візит Путіна Міжнародний кримінальний суд заявив, що монгольські офіційні особи "зобов'язані" заарештувати російського диктатора, коли він приїде в країну.

Фаді ель-Абдалла, речник МКС, наголосив, що суд покладається на держави-учасниці, зокрема Монголію, у "виконанні своїх рішень".

Він сказав, що Монголія, як і інші країни, які ратифікували Римський статут, має "зобов'язання співпрацювати". Це включає виконання ордерів на арешт, зокрема, й той що був виданий на арешт Путіна в 2023 році.

У МКС уточнили, що розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку його країн-підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

Поїздка, яка, як очікується, відбудеться у вівторок, стане першим візитом російського лідера до країни-члена МКС після того, як суд ухвалив рішення про його арешт у березні 2023 року.

Тим часом у МЗС України висловили сподівання, що у Монголії усвідомлюють, хто такий Путін, а тому заарештують його і передадуть у руки правосуддя.