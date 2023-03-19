Трамп паразитує на темі можливого арешту, у Білому домі все розуміють, – Фейгін

Дональд Трамп заявив, що його збираються арештувати. Так, він просить своїх прихильників вийти на протести.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що експрезидент США просто паразитує на цій темі. Таку думку він висловив в ексклюзивному стрімі 24 Каналу.

До теми "Розміщено на прохання полковника Даніїла": Медвєдєва поплавило через "арешт" Трампа

Нічого не відбудеться

Трамп говорить про це не вперше. Проте, відзначає Фейгін, за три роки, які Байден перебуває при владі, його жодного разу так і не заарештували. Були обшуки, в нього знайшли якісь документи, ще щось.

Я думаю, Трамп просто додає хоррору в цю передвиборчу історію, йому потрібно показати себе гнаного, що він за рядових американців,

– припускає правозахисник.

Фейгін вважає, що в Трампа справді можуть бути проблеми. Але це станеться після кампанії.

Точніше – після праймеріз. Якщо він програє праймеріз – йому не буде непереливки. Якщо він все-таки буде офіційним кандидатом від республіканської партії… Подивимося. Дочекаємося результатів виборів у листопаді 2024 року,

– каже Фейгін.

На думку правозахисника, Трампа не заарештують, щоб не давати йому приводу мобілізовувати свій електорат. У Білому домі також розуміють: на нього не варто тиснути, інакше у суперечці за кандидатство від республіканської партії збільшить число прихильників. В усьому світі, акцентує Фейгін, люблять гнаних, особливо за політику.

"А чого раніше не заарештували, коли було безпечно? Коли він лише програв? Коли тільки прийшов в овальний кабінет до Байдена? Ні, не думаю. Нічого не буде", – запевняє Марк Фейгін.

Повний стрім з Марком Фейгіним: дивіться відео