Велика неприємність для режиму: як може вплинути на імідж Путіна видача нового ордера

Готується новий позов до Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів Владіміра Путіна. Юристи-правозахисники зібрали докази того, що російський диктатор заздалегідь планував влаштувати голод в Україні й почав готуватися до цього ще до початку повномасштабного вторгнення.

Так званий російський президент уже має один ордер, який у березні 2023 року видав суд Гааги. Проте, як розповів 24 Каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков, такі рішення мали б мати більший вплив.

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Наскільки дієві такі ордери

Відповідно до повідомлень правозахисників, з України хотіли вкрасти велику кількість зерна й планували таку операцію декілька місяців. Ці факти хочуть передати до Міжнародного суду й розраховують на ще один ордер. Однак, навряд чи, він матиме серйозні наслідки для російського диктатора.

"Вони завдають великих неприємностей путінському режиму. Але цей ордер не працює так, як мав би. Після рішення Міжнародного суду чи інших інстанцій мала б бути ізоляція, розуміння того, що цього чоловіка списують з табору політиків, з якими можна вести діалог – все це має стати підсумком міжнародного засудження, але ми бачимо інше", – підкреслив Гудков.

Варто поставити головне питання – чи готовий світ визнати вибори в Росії нелегітимними. Поки щодо цього немає чіткої позиції. Є тільки рішення ПАРЄ, яке, за словами Гудкова, викликало істеричну реакцію в Кремлі, адже російська верхівка почала боятися, що приклад організації стане "заразним" для інших. Але поки всі інші мовчать.

Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня ухвалила резолюцію, в якій Путіна визнали диктатором, а його режим – диктатурою. ПАРЄ закликала всі країни Ради Європи вважати Путіна нелегітимним після того, як у 2024 році завершиться його правління.

"Мовчання означає, що ці країни зберігають для себе можливість якогось діалогу з Путіним. Канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що готовий говорити з Путіним, якщо він виведе війська з України. Але якби він сказав, що ніколи не матиме ніяких справ з Путіним, а умова для діалогу з Росією – усунення Путіна від влади – це звучало б по-іншому," – сказав російський опозиційний політик.

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Якби всі інші країни зайняли таку жорстку позицію, то так званий російський президент би розумів, що є нелегітимним. Наприклад, з білоруським диктатором Александром Лукашенком ніхто не спілкується, а якщо є певні контакти, то вони відбуваються на іншому рівні. Так само треба робити з Путіним.

З одного боку – виписали ордер, він, безумовно, мав вплив, створив певний імідж Путіну, але далі нічого не було,

– зауважив Гудков.

Комітет, який хоче висунути нове обвинувачення очільнику Кремля, варто підтримати. Але Україні більше потрібно, щоб Путіна визнали нелегітимним політиком, його режим – незаконною владою, а вибори – сфальсифікованими.

Захід має прийняти для себе рішення – не сідати з Путіним за один стіл за жодних умов, бо він воєнний злочинець, людина, яка почала війну, організувала геноцид українського народу, кинула виклик світовому порядку й поставила світ на межу глобальної катастрофи,

– сказав Гудков.

Все вище згадане – не є вичерпним списком бід і злочинів Владіміра Путіна, але навіть цього більш ніж достатньо, щоб не визнавати його, як політика. На думку Гудкова, це єдиний правильний крок, якого всі чекають від західної коаліції.

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