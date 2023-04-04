Це не головна подія, за якою слідкує Байден, – Білий дім про справу Трампа

4 квітня 2023, 22:09
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Джерело:

CNN

У Білому домі заявили, що Джо Байден знає про звинувачення свого попередника Дональда Трампа. Проте його арешт не вважають подією, яка варта уваги чинного президента.

З такою заявою виступила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Арешт Трампа – не центр уваги Байдена

Жан-П'єр заявила, що Байден може й досі не знати про арешт колишнього президента США, оскільки зосереджений на інших питаннях. У Білому домі підкреслили, що центром уваги є американський народ. Зокрема, нині Байден активно працює над програмою щодо зниження цін в США.

Проте у Білому домі не відхрещуються, що слідкують за справою проти Трампа.

Звичайно ми бачимо, це відбувається в багатьох соцмережах щодня протягом годин, тож, очевидно, він (Джо Байден – 24 Канал) дізнається частину новин, коли у нього буде момент, проте це не його головна тема на сьогодні,
– сказала прессекретарка Білого дому.

Так, сьогодні Байден зустрічається з Радою з питань науки і технологій, аби обговорити питання штучного інтелекту. Саме у цей час відбувалося й засідання суду, на якому арештували колишнього президента США.

Наразі Джо Байден ще не дізнався про арешт. Окрім того, чинний президент неодноразово відмовлявся коментувати справу проти Трампа.

Суд арештував Трампа: останні новини

  • 30 березня суд Мангеттену висунув колишньому президенту США Дональду Трампу кримінальні звинувачення. Проте їхній зміст публічно не відомий.
  • Деякі ЗМІ стверджують, що справа може стосуватися виплат грошей порноакторці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року.
  • Проте Дональд Трамп відкинув такі звинувачення. На думку колишнього президента, суд проти нього – це "політичне переслідування".
  • Сьогодні, 4 квітня, Дональда Трампа взяли під арешт до пред'явлення йому звинувачень перед початком суду в Нью-Йорку. Фактично – це лише формальність. У Трампа візьмуть відбитки пальців, а потім доставлять до зали суду, де пред'являть звинувачення.

Автор: Анжеліка Байбак