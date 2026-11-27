Арешт губернатора Мурманської області Андрія Чибіса, якого раніше підтримував Путін, може свідчити про загострення боротьби між кремлівськими кланами. ФСБ дедалі активніше переслідує представників російської еліти, а гучні корупційні справи стають інструментом перерозподілу впливу та грошей. Наближені до Кремля олігархи й родини високопосадовців шукають способи зберегти свої статки за кордоном.

Арешт губернатора Мурманської області Андрія Чибіса, якого раніше підтримував Путін, може свідчити про загострення боротьби між кремлівськими кланами. ФСБ дедалі активніше переслідує представників російської еліти, а гучні корупційні справи стають інструментом перерозподілу впливу та грошей. Наближені до Кремля олігархи й родини високопосадовців шукають способи зберегти свої статки за кордоном.

Журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова пояснила 24 Каналу, чому в Росії почалося полювання на лояльних Кремлю чиновників, хто стоїть за арештами губернаторів і соратників Шойгу та як силовики використовують корупційні справи для боротьби за ресурси. Також поговорили про фінансові інтереси російських еліт за кордоном, запасні аеродроми родини Кадирова, наслідки українських ударів по російській інфраструктурі та загрози для країн Балтії.

Пожирання "своїх" у російській вертикалі

Що означає арешт губернатора Мурманської області Андрія Чибіса, за якого раніше особисто вступався Путін? Чи свідчить це про те, що силовики почали переслідувати навіть лояльних Кремлю чиновників?

Давайте спочатку подивимося, як це було і як це розвивалося. Це дуже цікаво розвивалося. А потім подивимося, хто і навіщо це робить. Я відразу хочу сказати, що, звичайно, це сутичка путінських бульдогів під килимом, і тут не знаєш, за якого бульдога вболівати. Найменше, звісно, шкода Чибіса.

Це особливий регіон – Мурманськ. У мене тут же народилася жартівлива версія, що Чибіса посадили за те, що він приєднав сусідню Фінляндію і Швецію до НАТО. Ну як не посадити, справді? Звісно.

Навколо Чибіса згущувалися хмари, яких він уперто не хотів помічати всю цю осінь. Але хмари були, я б сказала, незвичайні, дуже оригінальні. У нього посадили представника Мурманської області в Москві, у нього посадили "Мурманскводоканал", у нього посадили одного бізнесмена, другого, третього. І чому я про них так докладно кажу? Ви не повірите, у всіх у них на підбір різні, але при цьому вірменські прізвища.

Засновниця руху "Русь сидящая" про загострення ситуації у Кремлі: відео

І я дивлюся та думаю: а це ж, мабуть, рука Пашиняна? До чого рука Пашиняна може довести? До Мурманська може довести. А там база Північного флоту. Ось він у Арктику тягнеться. Знаєте, коли у 2008 році арештовували всіх із грузинськими прізвищами й дітей викидали зі шкіл із грузинськими прізвищами, а рік тому вбивали, реально вбивали, буквально арештовували, висилали з країни азербайджанців – то тепер, ну, я більше нічого не можу припустити, крім: ну що це, збіг, що ли?

Після того, як усі ці громадяни з дуже красивими вірменськими прізвищами дали свідчення, вони начебто дали свідчення на Чибіса, його заарештували. Ні, спочатку затримали просто на трапі літака, що приземлився в Москві, і йому пред'явили розтрату 39 мільйонів рублів. Це було буквально в понеділок. Якщо чесно, я розсміялася, бо 39 мільйонів рублів – слухайте, квартира в Москві коштує дорожче.

Ну, якась більш-менш пристойна квартира, навіть не губернаторського рівня, а якогось бізнес-олуха середньої руки, може коштувати 39 мільйонів рублів. Невелика, але десь у тихому центрі, може, навіть не в тихому. І за 39 мільйонів рублів такий кипіш. А до вечора стало відомо, що, мовляв, так, 39 мільйонів, звичайно, але є ще якийсь мільярд у дорожньому будівництві. Тут уже сума солідна.

Минув ніч, і з'явилися 100 мільйонів рублів хабаря готівкою. Поважаю, поважаю. З'явилося майно губернатора, але майно поки таке, що без сліз не глянеш: якась нещасна вілла за 300 тисяч євро в Іспанії. Соромно сказати. А може, якраз і за це арештували, щоб не ганьбив губернаторський народ. Ну добре, ну 3 мільйони, якщо вже ти голь перекатна. Але 300 тисяч – вілла в Іспанії. Не ганьбився б Чибіс.

Чибіс прилетів до Москви, і його взяли. Поки вирішується доля двох його заступників. Оксана Демченко – це його перший заступник. Дуже гарна жінка, шатенка, член "Єдиної Росії". І, якось, у неї дуже багато фотографій із Чибісом.

У нього з дружиною теж багато фотографій. Красуня блондинка. І саме дружина заявила про СВО. Ми це почули не від Чибіса, а від його дружини. Я подумала: чого це ти, рідна, так поспішаєш відправляти чоловіка на війну? Це підозріло рано.

До того ж уявити собі: твій же чоловік – секретоносій, у нього там місто, база Північно-морського флоту, там Арктика. А ну як він піде на війну, його відпустять, він скачає там додаток, усім раджу, "Хочу жить", і здасться в полон. І все розповість, усе накреслить. І що, дорога, ти цього хочеш? Хто в нас патріот, дорога дружино Чибіса? Подумай над своєю поведінкою.

Я б на місці розвідок світу зацікавилася: хто там у Чибіса дружина? Що це таке? Замість того щоб побажати чоловікові спокійно сидіти двадцять років у тюрмі, вона каже: "На війну йди". Ось це ж неспроста. Що ми бачимо? Ми бачимо, звісно, жах і заціпеніння.

І, звісно, губернатори – це завжди було справою адміністрації президента. Управління внутрішньої політики – це Сергій Кирієнко. Його б'ють і б'ють з усіх боків. Але взагалі б'є його ФСБ. Тобто Сергій Кирієнко провів вибори.

Одразу після виборів у нього заарештували його найкращого політолога Олександра Киньова, хоча він і намагався його повернути. Але ні, йому сказали: буде сидіти. А тепер ще й узяли губернатора. Це його поляна, кірієнківська. І ось так насідають фсбшники, і він явно не може відбитися.

Мільярд на дорозі. А в кого його немає, мільярда на дорозі? Ну, слухайте, а який тоді сенс працювати губернатором, якщо немає мільярда на дорозі? Звісно, сенсу немає. Це ще давній був віршик, "пиріжок": у губернатора проблема — де взяти асфальт для доріг, щоб їздити на Porsche, які за звітами і є асфальт. Це класика. У кого цього може не бути? І за це брати. Ребята, ну що ви, це як у дитини льодяник поцупити.

Отже, ФСБ це зробили. Навіщо? По-перше, вони копають під Кирієнка, копають упевнено, копають давно. А навіщо копають? Тому що це позиція різних кланів. Зазвичай це ворожі клани навколо Путіна.

Є клан торгашів – це Ротенберги. Є клан постільничих, які контролюють дружину Путіна Аліну Кабаєву – це Ковальчуки. Є клан методологів, тобто адміністрація президента, яка відповідає, зокрема, за вибори. Є клан силовиків, і вони теж різні: армійські силовики, ментівські силовики.

Найсильнішими останнім часом були фсбшні силовики. Але й їх роздирають суперечності. Там теж два табори: один – під генералом Ткачовим, інший – під генералом Сергієм Корольовим. Неважливо, вони обидва крокодили. Ми ні за кого не вболіваємо й бажаємо чуму на обидва їхні доми.

Є ще новий табір, дуже сильний і потужний. Це табір путінських охоронців на чолі з Олексієм Рубежним, який очолює путінську безпеку. Туди входить і колишній керівник путінської безпеки Олексій Дюмін. Він раніше був губернатором Тульської області, а тепер помічник Путіна. Туди входить, наприклад, такий відомий чоловік, як Умар Кремльов. Дуже впливовий, що набирає впливу буквально по годинах.

І я думаю, що зараз чибісівські, не знаю, чи є в когось, окрім нього, на це хід, кинулися його якось визволяти. Бо що ж це таке? Губернаторів не напасешся.

У нас щойно посадили все керівництво Курської області на чолі з губернатором Олексієм Смирновим. Йому, здається, дали 12 або 14 років. Він уже пише слізливі листи з колонії, де влаштувався швеєю-мотористкою. Там посадили також усю верхівку області.

Чому? Тому що все-таки сажали як його, як ексгубернатора. Бо ЗСУ увійшли в Курську область. Хтось же має бути в цьому винен. Але ж не Путін винен, правда? Не Герасимов винен. І не щойно призначений міністр оборони на той момент. Звісно, ні. Винний губернатор – у тому, що погано побудував усі ці споруди "зуби дракона".

Тобто всіх їх пересаджали, бо має бути хтось винен. А вторглися б у Брянську область – дай Боже здоров'я – пересаджали б там усіх. Вторгли б у Волгоградську – там би всіх пересаджали. Тому тут явно інший випадок. А зараз саджають губернатора Тамбовської області, уже запросили йому термін 14 років. До цього в нас посадили чинного губернатора Пензенської області, теж дали 12 років – але це ще довоєнні посадки.

На війну його ніхто не відпустить, доки його не видавлять, доки він не дасть потрібні свідчення, доки він не забуде всі секрети, які є в нього в голові. Буде сидіти, буде сидіти на повчання всім іншим. В країні йде кампанія, в країні йде полювання. Полювання на теплі місця.

Арктика – дуже тепле місце, найтепліше. Є величезна програма розвитку Арктики спільно з Китаєм, і місце губернатора Мурманської області тут ключове. І цілком можливо, що просто не хотіли віддавати штатському людині з підозрілим прізвищем. Дуже підозрілим. По-перше.

По-друге, звісно, за грошима. Тут проявляється розкрадання мільярда. Мільярд – це вже, більш-менш. А якщо додати хабар, мільярд сто, якщо додати штрафи, ну, на півтора мільярда можна вийти. А це вже нормальне поповнення бюджету.

І кого б не арештовували в керівництві будь-якої області, будь-якого краю, вони точно наскребуть півтора мільярда. Якось по засіках знайдуть. І на це теж є розрахунок. Поповнення бюджету – важливе завдання силовиків. Ну й, звісно, надзвичайно приємно насипати солі й перцю під хвіст Кирієнку. Що й було зроблено.

Фронтова "путівка" для VIP-казнокрадів не працює і демонтаж старих зв'язків

Я зараз бачу, що адвокат Чибіса заявив: той взагалі не визнає обвинувачення і не має наміру вирушати в зону так званої спеціальної військової операції. Хоча були чутки, що він нібито заявив, що готовий поїхати на війну. А виходить, ось цей квиток на фронт стає універсальним навіть для VIP-казнокрадів?

Ні, ні, ні. Ось, наприклад, знаменитий полковник Захарченко, історія якого стала прототипом мінісеріалу "Мертвые души" ще довоєнного Григорія Константинопольського, де він грав Чичикова.

Пригоди Чичикова, по суті, це за мотивами якраз полковника Захарченка. Найбільший розмір хабарів у Росії. Він проситься на війну всі ці роки, але його ніхто не пускає, бо вважають його недостатньо видоєним, ще не видоїли, і тому він сидить.

Абызов сидить – його ще не видоїли. Брати Магомедови сидять – їх ще не видоїли. Там багато таких VIP-заложників, яких ніхто не відпустить, тому що ще не закінчився процес машинного доїння. Уже закінчився, тепер іде процес ручного доїння. Ні, поки ще від них щось треба. І Чибіса теж ніхто, звісно, не відпустить. Усе тільки починається.

І, звісно, він сидітиме в ізоляторі ФСБ. І, звісно, будуть фсбшні слідчі розкручувати його справу. Їм будуть потрібні свідчення і на його колег, і на дрібнішу сошку. Їм потрібні будуть задокументовані свідчення. А Чибіс даватиме такі свідчення, дасть такі, які потрібно, на потрібних їм людей.

Чи буде скоро розслідування щодо Шойгу? Його колишнього міністра, точніше заступника міністра оборони Росії, засудили до десяти років колонії суворого режиму. Йдеться про Руслана Цалікова, який був найближчим соратником Шойгу. Його також визнали винним у отриманні хабарів, розтраті, легалізації незаконно отриманих коштів. І, як кажуть, він спілкувався не тільки з Шойгу, а й з іншими кремлівськими елітами.

Цаліков – це зовсім окрема справа. Це найближча людина до Шойгу і його найближчий друг, такий собі сокровенний. Це вам не "Горбатая гора", роман із Путіним, а це вже таке – любов із міцним господарником, це інше.

Треба сказати, що Цаліков уже отримав термін удвічі менший, ніж міг би претендувати. Бо один із його соратників, генерал Попов, отримав навесні 19 років, а він теж уже немолодий чоловік. Через кілька місяців йому зрізали термін до десяти – практично вдвічі. А Цаліков із цього почав – із десятки.

І адвокат сказав, що вони йдуть по актуванню, тобто за станом здоров'я. А Цаліков почав одразу з набагато менш значущої цифри. Я думаю, що дуже скоро він опиниться на свободі за станом здоров'я. Ще там щось: му-му, фу-фу, щось таке буде. Вони дуже швидко всі вийдуть, тому що, ну, тому що ясно: вони домовляться або за них домовляться. Усі зв'язки в них залишаються. Вони, звісно, обірвалися на три чверті, але й цієї чверті буде достатньо.

Завжди можна пригрозити: я можу дати свідчення. А не треба давати свідчення – краще виходь. Шойгу поки залишають так само, як колись залишили Медведєва. Адже уряд Медведєва пересаджали частіше, ніж через одного.

Якщо почати зараз загинати пальці, кого засудили в уряді Медведєва, то це і міністр оборони Сердюков, і міністр відкритого уряду Абызов, уже згаданий мною, і міністр ЖКГ Михайло Мень. Було порушено кримінальну справу проти Аркадія Дворковича, але поки що нічого.

Це і міністр у справах Далекого Сходу Віктор Ішаєв. Якщо перелічувати, я довго-довго сидітиму й перелічуватиму. І, звісно, директор ФСІН Олександр Реймер. Це все уряд Медведєва.

Медведєва, звісно, залишили, бо навіщо? Він висить на цих тоненьких своїх ниточках і виконує будь-який кульбіт. У 2011 році він ще міг будувати якісь плани щодо другого терміну, але віддав крісло Путіну беззаперечно.

Проте він проводив консультації щодо зміни, щодо того, що йде на другий термін, проводив консультації, хто яким буде міністром. І Путін йому цього не забув і не пробачив. Але тримає, бо що? Місце віддав беззаперечно.

А те, що з тобою буде, я показав на прикладі всіх твоїх міністрів. До речі, ще міністра економіки Улюкаєва посадили. Тобто міністр оборони, міністр економіки – нормально так, так? Те саме з Шойгу: пересадали всіх довкола нього. Він сидить і тремтить.

Цілком зрозуміло, чому його переслідують. Бо після такого пристрасного роману, після такої "Горбатої гори", після таких заходів у тайзі, після таких чаювань із сироїжками, після цього "Київ за три дні" – ну треба ж! Так стогнав, так любив, так любив. Ну от так.

Ну так, Путкісу образилася, Путін образився. Але, зрештою, це його пристрасть до Шойгу, не наша пристрасть до Шойгу. Та все ж, мабуть, якась любов не іржавіє. Ось він поки висить на волоску..

Мільярди Керімова і західна фінансова сліпота

Чому російських чиновників переслідують за хабарі, тоді як наближені до Кремля олігархи можуть виводити мільярди за кордон? Чому західні банки роками не помічають сумнівних фінансових операцій російських еліт, а санкції не дають очікуваного результату?

Я думаю, що вони не для себе це роблять. Вони домовляються, звісно, вони домовляються. І там, думаю, якщо добре, в них залишається половина. Тут треба складати частку тому, частку тому в Росії, частку тому, частку тому в Європарламенті, в Deutsche Bank. Ні, тут усе працює точно так само.

Так, у вас поліцейський на дорозі не братиме сто євро хабара, а більші глобальні речі – ну так. До останнього часу купа іноземців працювала у радах директорів різноманітних російських компаній. Зараз Євросоюз заборонив це робити. Не знаю, чим це закінчиться. Я думаю, що це все обходитимуть, усе одно обходитимуть.

Що Євросоюз сказав: не можна займати керівні посади, а тоді люди поміняються і скажуть: добре, я буду заступником. Ну, керівної немає, тільки директором можна. Ну, якось так.

Клан Кадирова, сербський паспорт і запасний аеродром

Як стало відомо з розслідування ФБК, 19-річний син Рамзана Кадирова Алі змінив прізвище на Мусаєв і отримав громадянство Сербії за особливим розпорядженням прем'єра. Під новими документами він понад 100 разів літав за кордон, переважно до Дубая, а ними користуються й інші члени родини. Чи може це свідчити про те, що клан Кадирова готує собі запасний аеродром за межами Росії на випадок політичної нестабільності або відходу Путіна?

Ну, у Дубаї в Кадирова поселок і не один. Це не те щоб поселок – це, напевно, я називаю поселок, а взагалі-то там такі маєтки, де дім Кадирова, дім однієї дружини Кадирова, дім іншої дружини Кадирова, доми синів, доми якихось зятів, братів, дядьків і так далі. І всі про це знають.

Дубай дуже чеченське місце, і Кадиров туди весь час і гроші виводив, і родичів уводив. Ні, Дубай його вотчина. Я думаю, що Дубай ще з цього хлібне.

А чому вони бояться користуватися своїм прізвищем?

Бо неможливо видати європейський паспорт. А все-таки Сербія збирається вступати до ЄС. Та й немає сенсу видавати паспорт на прізвище Кадиров, якщо ти збираєшся пред'являти цей паспорт на кордоні Франції, наприклад, або Німеччини, бо, звісно, перевірятимуть.

Прізвище Кадиров, я думаю, надовго, на десятки років, якщо не на століття, покрите некою липкою рідиною – хотіла сказати, ганьбою.

Тут ще цікаво, який саме інтерес цей Кадиров представляє для Сербії, що вони погодилися видати йому паспорт.

Ну, чисто гроші, чисто гроші. І плюс до всього, звісно, це уряд Вучича. Я думаю, новий уряд із цим розбиратиметься. І не дарма розслідування ФБК вийшло саме зараз, коли тільки-но сформовано новий уряд. До цього це було просто безглуздо. Звісно, Вучич надавав послуги Путіну і путінській владі. І треба дуже уважно стежити за діями нового уряду. Я бажаю йому всілякої удачі.

Просто, звісно, Вучич збирається пару років пересидіти й повернутися, бо молодий і недосвідчений уряд завжди робить помилки. Якщо виборцю здасться, що за Вучича було краще, Вучич повернеться.

І я думаю, на це ставлять дуже багато власників паспортів: поки все це тягнеться, затягнеться. Інша справа, що тепер ці паспорти засвічені, і Алі Кадирову, який Мусаєв, уже більше не світить кататися Європою. Ну, нехай сидить у своїх Еміратах.

НПЗ у Сибіру, дата-центри в шахтах і страх перед ударами

Чи свідчить заклик Путіна переносити будівництво НПЗ на Далекий Схід і в Сибір про те, що Росія не здатна захистити свої нафтопереробні заводи від українських дронів? Чи фактично визнає Кремль, що небо над європейською частиною Росії залишається вразливим?

Звісно, неможливо закрити. Я вам більше скажу: сьогодні краєм ока бачила якесь нараду в Кемерово, і це вже федерального рівня. Збираються переносити будівництво дата-центрів до Кемерово. Знаєте чому? Тому що там багато занедбаних шахт під землею, усе виводять під землю. Тобто всі розуміють, судячи з усього, що війна надовго, що Путін надовго. Але як же? І хід війни теж, так?

Це такий самоздійснюваний прогноз. Раз треба дата-центри вивозити під землю в Сибір, а НПЗ переносити на Далекий Схід, значить, вважається, що Україна ще довгі-довгі роки битиме по НПЗ, по європейській частині Росії і по дата-центрах. Давайте ще Wildberries закинемо, якісь уранові рудники – буде зовсім добре.

Тобто ніхто не сумнівається саме в такому ході подальшої війни. Чому ніхто не скаже Путіну: давай вони просто перестануть нас бити. А давай ти підпишеш мир, і тоді припиниться вогонь. Ага, ні, простіше побудувати дата-центр у шахті.

А хто йому сказав, що ми не дістанемо НПЗ там на Далекому Сході? І може, це спеціально хтось із російських олігархів запропонував такий план, щоб якраз заробити на новому будівництві НПЗ.

Я думаю, це Китай запропонував. Я думаю, Китай наполягає. Їм дуже зручно, якщо НПЗ будуть на Сході. Дуже близько.

Чому на російському телебаченні, зокрема Володимир Соловйов, почали відкрито критикувати роботу ППО, яка не може зупинити масовані атаки українських дронів на НПЗ? Чи означає це, що в Росії шукають винних у провалах протиповітряної оборони, і хто може стати крайнім?

Саме так. Він говорить про відповідальність, зону відповідальності. Вони летять через чиї території? Це можуть бути і губернатори, і голови районів, і військові, і цивільні, хто завгодно.

Тобто Соловйов зараз повністю перейшов, ліг під фсбшну пропаганду. Він сидить і виправдовує посадки. Усе, що б не сталося, це тому, що дрони летять, а ви їх пропускаєте. І що тепер повинні губернатори, якщо всю ППО охороняє тільки путінська резиденція? Вони мають шапками закидати? Ні.

Паливна паніка в регіонах і межі терпіння

Чи може паливна криза в Росії, черги на заправках і зростання цін викликати більше невдоволення населення, ніж величезні втрати росіян на фронті? Чи здатні побутові проблеми розхитати лояльність так званого "глибинного народу" до Путіна?

Людей-то менше шкода. Ба більше, зовсім не шкода, бо чим менше людей, тим більше бензину на душу населення. Споживачів бензину просто стало менше. Черга розчищається. І, насправді, це приблизно так. Бо Путін, як він вважає, прибирає зайвих людей. Це передусім злочинці, ув'язнені, маргінали, мігранти, інваліди, передусім ментальні.

І в будь-якому разі це люди якихось нижчих соціальних страт, нижчих класів. Росія дуже стратифіковане суспільство, і для тих, хто залишився, вони в будь-якому разі вже якийсь middle class порівняно з тими, хто пішов. Тому родичі тих, хто пішов, виходять із цього низького класу у вищий настільки, наскільки отримують гроші. А якщо вони не отримують гроші й не виходять, то вони взагалі не виходять назовні, сидять у своїх норах, рівно за Орвеллом.

А ті, хто зараз обурюється з приводу бензину, що їм не подобається, що постійно летить. Чи буде таких людей ставати більше?

Поворчать щодо бензину, цін, погоди, закритих аеропортів, до бунту не дійде, бо ми весь час говоримо про те, що в Путіна може закінчитися все: бензин, гроші, снаряди. У нього не закінчиться одне – фінансування саме силових структур. Бо поки силові структури працюють, він їм платить. Ніхто не посміє протестувати ні проти чого.

Втрати Росії, замовчування Пєскова і звикання до війни

Зламані дані Росстату розкрили масштаб втрат російської армії: лише в боях за Донецьку область загинули близько 300 тисяч росіян, серед них – майже 1200 підлітків, які на початку повномасштабної війни були школярами. Водночас Пєсков закликає не довіряти жодним цифрам, окрім офіційних даних Міноборони Росії. Чому російське суспільство так спокійно сприймає загибель сотень тисяч людей і чи може така позиція Кремля надалі приховувати реальну ціну війни?

По-перше, воно звичне – нічого іншого ніхто від Кремля ніколи не бачив. Почнемо з цього. По-друге, а навіщо підвищувати свій голос? Це безглуздо.

Пєсков каже: "Піди доведи". І він чудово розуміє, що Росія втратила під час ковіду понад мільйон людей. Надлишкова смертність під час ковіду була мільйон. Чи помітила це Росія? Ні. Вона й зараз війну не помічає. Причому в деяких регіонах, мені розповідають, що в Москві гул стоїть постійний, усі вже звикли до цього. Як до поганої погоди звикли.

Тобто це абсолютно інша атмосфера. Але, тим не менш, про війну ніхто не думає. Усі просто дуже бояться думати на цю тему і намагаються жити одним днем, своє найкраще життя, розуміючи, що іншого вже не буде.

Естонія, НАТО і нова географія страху в Балтії

МЗС Росії викликало посла Естонії, звинуватило Таллінн у сприянні прольоту українських дронів, нібито через їхні території пролітають наші безпілотники. І прямо заявили, що зараз відносини країн перебувають на межі відкритої війни. По суті, Росія знову запускає ті самі наративи, які ми чули щодо України, а тепер уже щодо Естонії. Чому Москва атакує саме так люто Естонію і чи намагається таким чином перевірити, чи спрацює п'ята стаття НАТО?

Мені, звичайно, дуже хотілося б послухати відповідь естонського посла. Хотілося б це почути, але я думаю, що він стримався й промовчав.

Учора-позавчора Марк Рютте, генсек НАТО, виступив із попередженням для всіх європейських громадян, організацій і політиків, що треба готуватися до війни. І ми вже говоримо з вами про війну в Європі, ну, принаймні вже, мабуть, останній рік, може, трохи менше, як про доконаний факт. Гібридна війна вже йде повним ходом, і вона може будь-якої секунди перейти в будь-яке інше збройне протистояння.

До слова. МЗС Росії пригрозило Естонії "відкритою війною" та дипломатичними заходами через рішення Таллінна закрити кордон із 1 грудня 2026 року. Естонська влада пішла на цей крок для посилення санкційного контролю та захисту від диверсій після спроби підпалу місцевого оборонного заводу, у якій звинуватили Кремль.

Найбільше під ударом – країни Балтії та Польща. Я б ще додала Фінляндію, але країни Балтії передусім. Я половину часу живу в Литві, у Вільнюсі, і дуже добре знаю точку, куди треба пройти за місто, щоб подивитися на "Іскандери". Їх дуже добре видно, вони стоять на кордоні Білорусі. І так, це вже цілком такий напіввійськовий, напівфронтовий город. Вільнюс не був таким.

Закривається також часто аеропорт, ми постійно бачимо військових. Я постійно отримую повідомлення, що безпілотник збили італійські ВПС, французькі ВПС, німецькі ВПС, тому що власних ВПС у Литви немає, а безпілотники збивають. І нещодавно стало відомо про арешт у Литві п'ятьох громадян Литви.

Причому всі вони були з литовськими прізвищами, крім одного. І ці люди за гроші постачали інформацію у ВГТРК начебто для сюжетів, для виробництва сюжетів. Але, судячи з характеру інформації, яку вони передавали, це не ВГТРК, а інше відомство. І, звісно, це має стосунок до розвідки.

Тобто, окрім того, що є, безумовно, саботажники, шпигуни, диверсанти різноманітні, просто путінферштеєри, співчутливі Путіну, є ще й таке. Так, зріла частина Європи готується до війни. Незріла частина Європи готується піти у відпустку.