Арестович розповів, чи каратимуть жителів окупованих територій за участь у виборах у Держдуму

Росія повинна відповісти за залучення до виборів до Держдуми жителів окупованих територій Донбасу та Криму. Покарати можуть також і українців, які брали участь у голосуванні.

Участь жителів окупованих Росією території у виборах у Держдуму прокоментував в ефірі телеканалу спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

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Росія має відповісти за участь жителів Донбасу і Криму у виборах

За словами Арестовича, питання щодо форми та термінів відповідальності Росії за так звані вибори до Держдуми Росії вирішує дипломатія США та українське військово-політичне керівництво.

Думаю, в промові президента на Генасамблеї ООН буде дана політична оцінка цьому залученню. І що стосується заходів на рівні української держави, то, як відомо, РНБО ввела санкції проти тих, хто організовує і проводить такі вибори,

– заявив спікер української делегації.

Відповідальність жителів окупованих територій

Секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 17 вересня повідомив, що Україна запровадить проти Москви нові санкції через проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Водночас Арестович наголосив, що відповідальність звичайних жителів окупованих територій за участь у виборах залежить від їхньої залученості в процес. Мовляв, не можна "всіх одним миром мазати".

Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях у жорстке становище: не "голосуєш" – ти без роботи. А можливо, тебе будуть переслідувати,

– зазначив він.

Однак додав, що були й такі люди, які добровільно "взяли й пішли голосувати".

Речник української делегації підсумував, що всі рішення прийматимуть після повернення Криму та Донбасу: "Ми відокремимо зерна від полови. Будемо розбиратися в кожному випадку окремо. Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають".

Постраждають насамперед ті, хто приймав відповідні рішення і виступав посібниками окупантів.

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