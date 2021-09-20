Арестович розповів, чи каратимуть жителів окупованих територій за участь у виборах у Держдуму
Джерело:"Дом"
Росія повинна відповісти за залучення до виборів до Держдуми жителів окупованих територій Донбасу та Криму. Покарати можуть також і українців, які брали участь у голосуванні.
Участь жителів окупованих Росією території у виборах у Держдуму прокоментував в ефірі телеканалу спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
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Росія має відповісти за участь жителів Донбасу і Криму у виборах
За словами Арестовича, питання щодо форми та термінів відповідальності Росії за так звані вибори до Держдуми Росії вирішує дипломатія США та українське військово-політичне керівництво.
Думаю, в промові президента на Генасамблеї ООН буде дана політична оцінка цьому залученню. І що стосується заходів на рівні української держави, то, як відомо, РНБО ввела санкції проти тих, хто організовує і проводить такі вибори,
– заявив спікер української делегації.
Відповідальність жителів окупованих територій
Водночас Арестович наголосив, що відповідальність звичайних жителів окупованих територій за участь у виборах залежить від їхньої залученості в процес. Мовляв, не можна "всіх одним миром мазати".
Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях у жорстке становище: не "голосуєш" – ти без роботи. А можливо, тебе будуть переслідувати,
– зазначив він.
Однак додав, що були й такі люди, які добровільно "взяли й пішли голосувати".
Речник української делегації підсумував, що всі рішення прийматимуть після повернення Криму та Донбасу: "Ми відокремимо зерна від полови. Будемо розбиратися в кожному випадку окремо. Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають".
Постраждають насамперед ті, хто приймав відповідні рішення і виступав посібниками окупантів.
Вибори у Держдуму: що відомо
- Голосування через епідемію коронавірусу проходили три дні – з 17 по 19 вересня.
- Жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами масово возили в Ростовську область для участі у виборах. Крім того, можна було проголосувати й на окупованих територіях в режимі онлайн – для цього потрібен був паспорт держави-агресорки.
- У Росії заявили, що у голосуванні дистанційно взяли участь 150 тисяч жителів окупованих Луганщини та Донеччини.