Арестович сказав, на яких територіях успіх, а де ситуація залишається складною
Деякі напрямки на фронті залишаються важкими. В ексклюзивному коментарі 24 каналу Олексій Арестович назвав напрямки, де Україна вже отримала успіх, а де ситуація залишається складною.
Ситуація на Київщині
Ситуація у Київській області залишається нерівномірною. За словами радника голови Офісу Президента, на північно-західному та північно-східному напрямках Київщини Україна має певні успіхи.
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А от на північ Київської області – це територія, яка близька до кордонів із Білоруссю. Там залишається доволі потужне угруповання російських військ. Туди ворог продовжує постачати свої сили.
Це означає, що туди ми доберемося, але ще не завтра,
– додав Арестович.
Він наголосив, що Славутич відбив перший напад ворога. Територіальна оборона відігнала колону противника й продовжує утримувати надійну оборону.
Водночас, як пояснив Олексій Арестович, у місті чути артобстріли, по місту стріляють. Це ще раз показує, з якими ідіотами ми воюємо.
Радник голови ОП підтвердив, що місто Славутич залишається в ізоляції, там залишається чимало російських військ. Однак українська сторона шукає способи, як туди дістатись.
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Олексій Арестович про ситуацію на Київщині: дивіться відео
Херсонський та Миколаївський напрямки
На Херсонському напрямку у воєнному відношенні противнику стає погано. Як нагадав Арестович, 24 березня там знищили командувача 49-ої російської армії.
Радник голови ОП зазначив, що Миколаївську область майже повністю очистили від ворожих сил. Тож тепер на Херсонщині противник переходить до оборони.
З військової точки зору – у них там все погано,
– додав Арестович.
Він підкреслив, що зараз Херсон чинить героїчний спротив. Зокрема – у місті повісили величезний синьо-жовтий прапор. Це злить росіян, тож вони вдаються до терору.
Радник голови ОП Арестович про Миколаївщину: дивіться відео