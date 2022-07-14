Впевнений на 101%, – Арестович спрогнозував, що буде з Херсоном
Джерело:ютуб-канал "Фейгин Live"
Олексій Арестович впевнений, що окупанти вже подумки "здали" Херсон. Вони навіть відпрацьовують шляхи відступу.
Радник глави Офісу Президента припустив, що росіяни збираються відступати через Антонівський міст на Херсонщині.
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Річ у тім, що окупанти роблять укріплення біля мосту. Це відпрацювання інженерних робіт для відступу.
Я впевнений на 101%, що Херсон вони подумки "здали" вже,
– сказав Арестович.
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За словами Арестовича, російське керівництво зрозуміло, що програло. Тому з середини серпня до листопада "жести доброї волі" у росіян збільшуватимуться.
Радник припустив, що в кремлі є люди, які сподіваються, ніби їм вдасться втримати Донецьку та Луганську області. Хочуть ними "торгуватись". Однак Арестович переконаний, що в них нічого не вийде.
"Зважаючи на те, що ми чуємо у перехопленнях, вони (росіяни – 24 канал) вже все зрозуміли: війна програна", – констатував чиновник.
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