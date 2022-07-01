Чекайте "привіту" у відповідь, у**ани, – Арестович про обстріл Одещини
Джерело:Олексій Арестович
Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович відреагував на ракетний удар росіян по Одещині, який забрав життя десятків людей.
Арестович відреагував на обстріл Одещини
За його словами, три російських ракети Х-22 (такі ж використовували для обстрілів Кременчука) влучили у житловий будинок та бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
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Арестович зазначив, що за попередніми даними місцевої влади, внаслідок цього обстрілу вже підтвердили смерть 18 людей (серед них двоє дітей), 30 зазнали поранень.
З якими у****ами нам доводиться воювати таки. Ну чекайте привіт у відповідь, у**ани. І довго чекати не доведеться,
– написав радник.
Що відомо про обстріл Одещини: коротко
Росіяни підло завдали удару вночі, коли люди спали – близько 01:00. І знову вибрали ціль, де живуть багато людей. Ракети випустили зі стратегічної авіації, яка злетіла з території тимчасово окупованого Криму.
Ворог знову використав ракети Х-22. Це застарілі радянські ракети, які не відрізняються точністю, але є дуже потужними та швидкими. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповідав, що лише бойова частина такої ракети важить майже тонну.
Внаслідок влучання цієї російської ракети, у дев'ятиповерхівці повністю знищили один під'їзд. А на базах відпочинку відомо про пошкодження 3-поверхової, а також 4-поверхової будівель.
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