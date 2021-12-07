Арестович вважає, що ролик Монастирського та МВС зупинив "держпереворот" 1 грудня

Олексій Арестович впевнений, що ні опозиція, ні її прихильники не зацікавлені в тому, аби "розхитати владу" зсередини. Мовляв, це нераціонально з точки зору безпеки. Адже наразі є серйозна зовнішня загроза , а саме 120-тисячна російська армії біля кордонів України.

Радник голови ОП запевнив, що усі ризики беруть до уваги. Є навіть певна стратегія, яку розробляють по кожному пакету: від енергетичного до можливого протистояння з деякими фінансово-промисловими групами.

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За словами Арестовича, створений навіть певний штаб, який намагається спрогнозувати можливі зовнішньополітичні та внутрішньополітичні ризики для України. "Це умовний штаб, штаб у головах. Але люди спеціально приділяють час цьому напрямку", – пояснив він.

Ми чудово розуміємо, що коли опозиція нас критикує, це все ж не праця на Росію. Або коли люди хочуть висловити свій протест під ОП – це також не праця на Росію,

– наголосив Арестович.

Й водночас застеріг, що все це може стати працею на Росію навіть поза волею цих людей, тобто опозиції та вулиці. Саме тому, вважає радник Єрмака, варто себе стримувати й бути готовим до конструктивного діалогу.

Арестович згадав ролик Монастирського та МВС

Як приклад Арестович навів звернення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського до людей, які вийшли протестувати 1 грудня. Тоді його відомство підготувало ролик, в якому показали, що серед поліцейських та нацгвардійців також є учасники Революції Гідності, АТО й ООС. "Це треба розуміти тим гарячим головами, які завжди можуть знайтися в натовпі", – додав радник голови ОП.

Про що відео, оприлюднений Монастирським

Відповідне відео очільник МВС опублікував у своєму фейсбуці напередодні 1 грудня. Міністр звернувся до тих, хто мав намір взяти участь у масових акціях. Він попросив керуватися почуттям громадянської відповідальності й наголосив, що сам є учасником обох Майданів. Тому, мовляв, право на свободу мирного зібрання й дотримання прав громадян мають для нього високу цінність.

У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення АТО та ООС,

– підкреслив урядовець.

Він запевнив, що правоохоронці з повагою ставляться до прояву громадянської позиції українців. Водночас наголосив, що вони також очікують поваги до себе у відповідь. "Вони – на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій. Україна у нас одна", – зазначив Монастирський.

Монастирський опублікував ролик: дивіться відео

Заява Зеленського про "держпереворот" в Україні: що відомо

Під час масштабного пресмарафону наприкінці листопада Зеленський заявив, що 1 грудня в Україні нібито готують "держпереворот". За словами політика, у ньому хотіли втягнути Ріната Ахметова.

У президента кажуть, що окремі політики та організації намагалися "розкрутити" вуличну активність, аби легітимізувати претензії на владу. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що президент зробив чесний крок, заговоривши про це зі суспільством.

У цей день на Банковій та на Майдані відбувалися акції протесту. На сцені виступали, зокрема, голова "Голосу" Кіра Рудик, журналіст Юрій Бутусов, в якого був конфлікт зі Зеленським, колишній нардеп Олександр Турчинов.

"Держпереворот" 1 грудня: де фейки, а де факти – дивіться у спецефірі 24 каналу