Шанси практично відсутні, – Арестович про встановлення перемир'я на Великдень

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що зараз шансів на так зване "великоднє перемир'я" на Донбасі майже немає. Справа в тому, що російська сторона не погоджує режим тиші.
Джерело:"РБК-Україна"
Олексій Арестович каже, що російська сторона в ТКГ намагається легітимізувати окупаційну владу. Про це він розповів у коментарі виданню.
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Причини зриву домовленості про перемир'я
"Шанси практично відсутні. Російська сторона спробувала замість встановлення дієвого режиму повного припинення вогню, вчергове легітимізувати так званих "ЛНР/ДНР", слідуючи своїй улюбленій тактиці "цейтноту", – зазначив речник української делегації.
За словами Олексія Арестовича, українська сторона стоїть на позиції, щоб перестали гинути люди. Він наголосив: "Це головна і перша умова, прописана у всіх угодах, починаючи з 2014 року".
Що передувало цьому
- 28 квітня відбулось засідання Тристоронньої контактної групи. Тоді сторони не домовились про повернення перемир'я на Донбасі.
- Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що схвалити рішення завадили "російські маріонетки". Мовиться про представницю тимчасово окупованих територій, яка втрутилася і фактично заблокувала цей процес.
- Згодом глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що шанс встановити "великоднє перемир'я" на фронті все ще є.
- Наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.