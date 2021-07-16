Меркель здала інтереси України, – Арестович про візит Зеленського і позицію Німеччини

Олексій Арестович заявив, що Володимиру Зеленському та Ангелі Меркель не вдалося відшукати спільне розуміння щодо низки питань. Зокрема, це стосується долі "Північного потоку-2" та імплементації формули Штайнмаєра.

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що свої ввічливі заяви Меркель та Зеленський озвучили просто, щоб не посваритися.

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За словами Арестовича, коли Зеленський повідомив, що підтримує ці кластери (заходи щодо врегулювання війни на Донбасі, які запропонувала Німеччина і Франція), він мав на увазі, що там необхідні українські правки.

Водночас український лідер вирішив не робити "вибухову сенсацію" під час дипломатичних заяв за результати візиту. Арестович наголосив, що зустріч Меркель і Зеленського фактично нічого не змінила.

А це тому, що пані Меркель 7 років трималася, але врешті-решт все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії,

– підсумував Арестович.

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