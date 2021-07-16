Меркель здала інтереси України, – Арестович про візит Зеленського і позицію Німеччини
Джерело:24 канал
Олексій Арестович заявив, що Володимиру Зеленському та Ангелі Меркель не вдалося відшукати спільне розуміння щодо низки питань. Зокрема, це стосується долі "Північного потоку-2" та імплементації формули Штайнмаєра.
Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що свої ввічливі заяви Меркель та Зеленський озвучили просто, щоб не посваритися.
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За словами Арестовича, коли Зеленський повідомив, що підтримує ці кластери (заходи щодо врегулювання війни на Донбасі, які запропонувала Німеччина і Франція), він мав на увазі, що там необхідні українські правки.
Водночас український лідер вирішив не робити "вибухову сенсацію" під час дипломатичних заяв за результати візиту. Арестович наголосив, що зустріч Меркель і Зеленського фактично нічого не змінила.
А це тому, що пані Меркель 7 років трималася, але врешті-решт все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії,
– підсумував Арестович.
Зустріч Зеленського і Меркель: головне
- Зустріч Володимира Зеленського та Ангели Меркель відбулася 12 липня у Німеччині. Там політики обговорили низку важливих питань. Зокрема, війну на Донбасі, боротьбу з пандемією коронавірусу та "Північний потік-2".
- Меркель заявила, що "Україна залишається транзитною країною для газу, навіть якщо буде завершено будівництво "Північного потоку-2".
- Зеленський подякував Франції і Німеччині за роботу над проєктом "Ключові кластери з виконання мінських угод". Український лідер також заявив, що кластери не погодила Росія.
- Повернувшись додому, Зеленський зауважив, що Україні потрібні гарантії на випадок, якщо газопровід таки запустять. Їхня тривалість має бути щонайменше 10 років. Окрім того, український лідер визнав, що їхні погляди з Меркель щодо питання "Північного потоку-2" відрізняються.