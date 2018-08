Біографія Арети Франклін: факти з життя королеви соулу

Арета Франклін – американська ритм-енд-блюз, соул і госпел співачка, авторка пісень та піаністка. Зірка кілька років бореться з раком і її стан різко погіршився.

Біографія Арети Франклін

Читайте також: Знаменита співачка Арета Франклін при смерті, – ЗМІ

Ранні роки

Арета Франклін народилася 25 березня 1942 року в Мемфісі. Арета виросла у музичній сім'ї – її батько був священиком, а мама співала в стилі госпел (жанр християнської духовної музики).

Франклін разом з сестрами співала у церковному хорі, де виступав з проповідями її батько.

Майбутня зірка зробила перший запис вже в 14 років, але вона поставила на паузу свою музичну кар’єру – у Франклін народилася дитина. До 17 років вона була вже матір'ю двох синів. Але співачці була не до душі перспектива невідомої матері-одиначки.

Вона залишила дітей на своїх батьків в Детройті і відправилася в Нью-Йорк. Тоді і почався зірковий шлях Арети Франклін. У ті роки вона записала пісню "I Never Loved a Man", яку визнали перлиною класичного соулу.

Aretha Franklin – I Never Loved A Man

Особисте життя

Франклін була двічі одружена. Вперше вона одружилася з Тедом Вайтом у 1961 році у віці 19 років, незважаючи на заперечення її батька. Разом вони прожили вісім років. Згодом зірка одружилася з другим чоловіком, актором Глінном Турманом. Обидва шлюби закінчилися розлученням, а відносини з Вайтом були затьмарені випадками сімейного насильства.

Франклін – мати чотирьох синів. Вперше вона завагітніла ще коли була школяркою і народила першого сина, якого назвала Кларенсом. В 14 років вона народила другого сина Едварда.

Третього сина Теда Вайта молодшого Франклін народила у лютому 1964 року від свого чоловіка та менеджера Теда Вайта.

Наймолодшого сина Кекальф Каннінгема зірка народила 28 березня 1970 року від менеджера Кена Каннінгема.

Напередодні свого 70-річчя співачка збиралася вийти заміж втретє, але через місяць скасувала весілля.

Біографія Арети Франклін

Успіх

У кінці 60-х про Арету говорив весь світ – її 10 пісень постійно посідають найвищі сходинки у чартах, зокрема, "Chain of Fools", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", а також "Respect", що стала гімном феміністського руху.

Aretha Franklin – Respect

Аж до кінця 70-х Арета була однією з найпопулярніших виконавців Америки. Хоч в кінці 70-х її популярність пішла на спад, проте Франклін вже стала легендою, а неформальне звання "королеви соулу" їй належить до сьогодні.

Останнім великим успіхом Франклін в чартах став кавер пісні Стіві Вандера "Until You Come Back to Me".

Aretha Franklin – Until You Come Back To Me

Загалом 112 її пісень потрапляли до чарту Billboard, 77 з них входили в сотню найкращих. Зірка завоювала 21 премію "Греммі" і продала понад 75 мільйонів копій своїх альбомів. В рейтинги найкращих вокалістів всіх часів журналу Rolling Stone саме Арета Франклін займає перше місце.

На початку 2017 року Франклін заявила, що збирається завершити кар'єру – кілька років тому у неї діагностували рак.