17:09
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Біографія Арети Франклін: факти з життя королеви соулу

41 Читать новость на русском
Біографія Арети Франклін
Біографія Арети Франклін / billboard.com

Арета Франклін – американська ритм-енд-блюз, соул і госпел співачка, авторка пісень та піаністка. Зірка кілька років бореться з раком і її стан різко погіршився.

Біографія Арети Франклін

Читайте також: Знаменита співачка Арета Франклін при смерті, – ЗМІ

Ранні роки 

Арета Франклін народилася 25 березня 1942 року в Мемфісі. Арета виросла у музичній сім'ї – її батько був священиком, а мама співала в стилі госпел (жанр християнської духовної музики).

Франклін разом з сестрами співала у церковному хорі, де виступав з проповідями її батько.

Майбутня зірка зробила перший запис вже в 14 років, але вона поставила на паузу свою музичну кар’єру – у Франклін народилася дитина. До 17 років вона була вже матір'ю двох синів. Але співачці була не до душі перспектива невідомої матері-одиначки.

Вона залишила дітей на своїх батьків в Детройті і відправилася в Нью-Йорк. Тоді і почався зірковий шлях Арети Франклін. У ті роки вона записала пісню "I Never Loved a Man", яку визнали перлиною класичного соулу.

Aretha Franklin – I Never Loved A Man

 

Особисте життя

Франклін була двічі одружена. Вперше вона одружилася з Тедом Вайтом у 1961 році у віці 19 років, незважаючи на заперечення її батька. Разом вони прожили вісім років. Згодом зірка одружилася з другим чоловіком, актором Глінном Турманом. Обидва шлюби закінчилися розлученням, а відносини з Вайтом були затьмарені випадками сімейного насильства.

Франклін – мати чотирьох синів. Вперше вона завагітніла ще коли була школяркою і народила першого сина, якого назвала Кларенсом. В 14 років вона народила другого сина Едварда.

Третього сина Теда Вайта молодшого Франклін народила у лютому 1964 року від свого чоловіка та менеджера Теда Вайта.

Наймолодшого сина Кекальф Каннінгема зірка народила 28 березня 1970 року від менеджера Кена Каннінгема.

Напередодні свого 70-річчя співачка збиралася вийти заміж втретє, але через місяць скасувала весілля.

Біографія Арети Франклін

Успіх

У кінці 60-х про Арету говорив весь світ – її 10 пісень постійно посідають найвищі сходинки у чартах, зокрема, "Chain of Fools", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", а також "Respect", що стала гімном феміністського руху.

Aretha Franklin – Respect

 

Аж до кінця 70-х Арета була однією з найпопулярніших виконавців Америки. Хоч в кінці 70-х її популярність пішла на спад, проте Франклін вже стала легендою, а неформальне звання "королеви соулу" їй належить до сьогодні.

Останнім великим успіхом Франклін в чартах став кавер пісні Стіві Вандера "Until You Come Back to Me".

Aretha Franklin – Until You Come Back To Me

 

Загалом 112 її пісень потрапляли до чарту Billboard, 77 з них входили в сотню найкращих. Зірка завоювала 21 премію "Греммі" і продала понад 75 мільйонів копій своїх альбомів. В рейтинги найкращих вокалістів всіх часів журналу Rolling Stone саме Арета Франклін займає перше місце.

На початку 2017 року Франклін заявила, що збирається завершити кар'єру – кілька років тому у неї діагностували рак.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук