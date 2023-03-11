Силовики провели обшук у керівника-втікача Ровеньківської єпархії УПЦ, – ЗМІ

Наприкінці травня 2022 року Ровеньківська єпархія, що розташовується на Луганщині, вирішила залишитися під омофором Московського патріарха Кирила. Після цього її архиєпископ Аркадій (Таранов) втік до Росії.

Однак цим уникнути українського правосуддя він не зміг. Так, днями правозахисники України провели обшук за місцем реєстрації архієпископа в Україні, в Одесі.

Варте уваги Монахів УПЦ МП виселяють з Лаври: Мінкульт роз'яснив рішення

Що знайшли під час обшуків

У ЗМІ зазначили, що обшуки в архієпископа Аркадія (Таранова) відбувалися у справі щодо колабораційної діяльності.

Під час них у будинку архієпископа-втікача представники силових структур знайшли літературу антиукраїнського спрямування. Вона мала ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

За даними ЗМІ, наразі для проведення експертизи ці докази у справі вилучили.

Готується вручення підозри

Архиєпископу Ровеньківському Аркадію правоохоронці готують вручення підозри за частинами 1 та 6 статті 111-1 Кримінального Кодексу України "Колабораційна діяльність". Адже главу єпархії на Луганщині звинувачують у пособництві Росії та підтримці рішень, прийнятих окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території області.

Згідно зі статтею 111-1 Кримінального Кодексу України, Аркадію (Таранову) загрожує:

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років,

позбавлення волі на строк від 10 до 12 років,

з конфіскацією майна або без такої.

Варто зазначити, що раніше, у грудні минулого року, проти Ровеньківського архієпископа та низки інших представників духовенства УПЦ РНБО ввела санкції. А через місяць президент України Володимир призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ. І під санкції, й під призупинення громадянства потрапив й сам Таранов.

Діяльність на користь Росії представників УПЦ: останні новини