лукашенко не має що запропонувати путіну, – Вячорка розповів, у якому стані білоруська армія

Стан справ у військових частинах білорусі зараз доволі поганий, багато техніки ще з СРСР. Тому лукашенку наразі нема чого запропонувати путіну.

Про це повідомив 24 каналу білоруський журналіст, опозиціонер Франак Вячорка. За його словами, є лише кілька військових частин, які утримували в доброму стані для картинки.

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"Зараз лукашенку немає чого запропонувати путіну"

Вячорка заявив, що впродовж 28 років режиму лукашенко інвестував у свій захист, тобто в службу безпеки президента, у КДБ, але не вкладався у військо.

Він думав, що путін його завжди захистить. І зараз йому навіть немає чого запропонувати путіну,

– зауважив білоруський журналіст.

За його словами, більшість військової техніки була на консервації впродовж кількох десятків років. Лише кілька військових частин, бригад перебувають у гарному стані, щоб показувати класні відеоролики про те, яка сильна білоруська армія.

Вячорка зазначив, що росіяни, ввійшовши у лютому і березні на територію білорусі, не користувалися її технікою. Вони просто ставили свої підрозділи біля військових частин і навіть не допускали білорусів до участі, оскільки їм не довіряли.

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Чи у білоруських силовиків великий оклад

білоруський опозиціонер розповів, що оплата праці у білоруських силовиків різна й залежить від того, що саме вони роблять. Військові строкової служби – це раби, які нічого не отримують. Офіцери-контрактники чи сержанти-контрактники отримують невеликі гроші – приблизно пару сотень доларів зарплати.

Але, коли казати про захист лукашенка, власне, це КДБшники, служба охорони президента, там зарплати подвійні-потрійні від середнього. І їм доплачують теж за участь в різних спеціальних операціях,

– заявив Вячорка.

Він додав, що за розгони протестних акцій, наприклад, платили подобово. У певних випадках мовилось про сотні доларів за день.

Загроза для України з білорусі: що відомо

білорусь стала союзником росії у війні проти України. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти підтягують додаткове озброєння на білоруську територію.

Неспокійною залишається ситуація поблизу кордону України з білоруссю. В країні-посіпаці росії сили спеціальних операцій продовжують перевіряти свою бойову готовність.

З огляду на продовження маневрів армії білорусі біля українських кордонів, у Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що не варто забувати про небезпеку з цього напрямку.

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