"Окупанти відчують": Федоров заінтригував сотнями дронів, які відправили на фронт

Михайло Федоров поділився проміжними результатами програми "Армія дронів", опублікувавши фото з сотнями БпЛА. Всі вони незабаром відправляють на фронт кошмарити окупантів.

Інформація про деякі з них засекречена – росіяни першими дізнаються, на що ці дрони спроможні. Україна продовжує виробництво власних дронів.

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Більше дронів для Збройних Сил

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про відправку на фронт понад 900 безпілотників від "Армії дронів" – розвідувальні, ударні, секретні. Сюди входять як відомі "Мавіки", "Вампіри" та "Avenger", так й інші розробки, інформація про які поки засекречена.

Також передаємо сотні дронів, про які наразі розповідати не варто. Проте окупанти відчують на собі силу інновацій,

– написав Федоров.

Він додав, що значна частина дронів з цієї партії є продуктом українського виробництва. Системне підсилення захисників та захисниць "пташками" від державної програми "Армія дронів" продовжується.

Майже тисяча безпілотників скоро буде на фронті / Михайло Федоров

Українські воєнні розробки