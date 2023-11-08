"Окупанти відчують": Федоров заінтригував сотнями дронів, які відправили на фронт
Джерело:Михайло Федоров
Михайло Федоров поділився проміжними результатами програми "Армія дронів", опублікувавши фото з сотнями БпЛА. Всі вони незабаром відправляють на фронт кошмарити окупантів.
Інформація про деякі з них засекречена – росіяни першими дізнаються, на що ці дрони спроможні. Україна продовжує виробництво власних дронів.
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Більше дронів для Збройних Сил
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про відправку на фронт понад 900 безпілотників від "Армії дронів" – розвідувальні, ударні, секретні. Сюди входять як відомі "Мавіки", "Вампіри" та "Avenger", так й інші розробки, інформація про які поки засекречена.
Також передаємо сотні дронів, про які наразі розповідати не варто. Проте окупанти відчують на собі силу інновацій,
– написав Федоров.
Він додав, що значна частина дронів з цієї партії є продуктом українського виробництва. Системне підсилення захисників та захисниць "пташками" від державної програми "Армія дронів" продовжується.
Майже тисяча безпілотників скоро буде на фронті / Михайло Федоров
Українські воєнні розробки
- Михайло Федоров презентував унікальний комплекс РЕБ Piranha AVD 360, який створили для захисту української техніки від ворожих дронів. Коли російські БпЛА наближаються до системи, вони зависають або просто падають додолу.
- Українські розробники створили наземного робота-камікадзе Ratel S, який здатен нести протитанкові міни або бойовий модуль. Він успішно пройшов польові випробування і зараз готується до серійного виробництва.
- В Україні розробили радіостанцію Himera, яка не боїться ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його.