Тема дронів часто обговорються на підвищених тонах на Ставці, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що 25 липня урядовці представили результати першого року армії дронів. Президент наголосив: мовиться вже не про проєкт, а про реальність.

Український лідер наголосив, що відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовують для оборони. Окрім того, провели зустрічі з виробниками, проєктувальниками, донорами, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Ніхто не пробачить депутатам, суддям, військкомам, – Зеленський звернувся до українців

Абсолютно потрібні обороні всі дрони – від доволі простих "Мавіків" до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах,

– наголосив Зеленський.

Український лідер анонсував частіше хороші новини із застосуванням саме українських дронів.

Що відомо про український безпілотник Sirko

В Україні запустили серійне виробництво безпілотник Sirko. Деталі розповів Ігор Криничко – голова наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist".

"Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває,

– сказав Криничко".

Вже є перші відгуки від захисників. Наразі вони отримали близько ста безпілотників. Триває робота над другою версією.