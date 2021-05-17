Армія Ізраїлю атакувала будинки лідерів ХАМАСу

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Армія оборони Ізраїлю завдала удару по 9 будинках лідерів угруповання ХАМАС у Секторі Гази. За інформацією ЦАХАЛу, їх використовували як терористичну інфраструктуру.

Джерело:

The Times of Israel

Удару по будинках завдали протягом кількох годин в ніч на 17 травня. Про це повідомили в ізраїльській армії. 

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Чому Ізраїль атакує будинки лідерів ХАМАС

Атаковані будинки використовували у якості терористичної інфраструктури. У деяких з них навіть були склади зброї,
– заявили у ЦАХАЛі. 

Відомо, що Ізраїль знищив будинки:

  • командира бригади Бейт-Хануна,
  • командира роти Бейт-Хаонуна,
  • командира роти міста Гази,
  • командира бригади Аль-Шаті.

Окрім того, атакували будинок Шеджаї, який бойовики ХАМАСу використовували для військової розвідки. 

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  • Загострення відбулось на початку травня 2021 року, коли ізраїльська сторона хотіла виселити палестинців з їх будинків у Східному Єрусалимі.
  • 10 травня Ізраїль атакувало угруповання ХАМАС. З того часу почались обстріли між сторонами. 
  • 16 травня у Єрусалимі стався теракт – автомобіль протаранив натовп.
  • У той же день Ізраїль завдав смертоносного удару по Палестині – загинуло щонайменше 40 людей. 
  • Рада ЄС 18 травня проведе термінове засідання через тижневу ескалацію конфлікту. Міністри МЗС обговорюватимуть, як допомогти Ізраїлю і Палестині вгамувати насилля.

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