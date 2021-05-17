Армія Ізраїлю атакувала будинки лідерів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по 9 будинках лідерів угруповання ХАМАС у Секторі Гази. За інформацією ЦАХАЛу, їх використовували як терористичну інфраструктуру.

Удару по будинках завдали протягом кількох годин в ніч на 17 травня. Про це повідомили в ізраїльській армії.

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Чому Ізраїль атакує будинки лідерів ХАМАС

Атаковані будинки використовували у якості терористичної інфраструктури. У деяких з них навіть були склади зброї,

– заявили у ЦАХАЛі.

Відомо, що Ізраїль знищив будинки:

командира бригади Бейт-Хануна,

командира роти Бейт-Хаонуна,

командира роти міста Гази,

командира бригади Аль-Шаті.

Окрім того, атакували будинок Шеджаї, який бойовики ХАМАСу використовували для військової розвідки.

Останні новини про загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

Загострення відбулось на початку травня 2021 року, коли ізраїльська сторона хотіла виселити палестинців з їх будинків у Східному Єрусалимі.

10 травня Ізраїль атакувало угруповання ХАМАС. З того часу почались обстріли між сторонами.

16 травня у Єрусалимі стався теракт – автомобіль протаранив натовп.

У той же день Ізраїль завдав смертоносного удару по Палестині – загинуло щонайменше 40 людей.

Рада ЄС 18 травня проведе термінове засідання через тижневу ескалацію конфлікту. Міністри МЗС обговорюватимуть, як допомогти Ізраїлю і Палестині вгамувати насилля.

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