Армія Ізраїлю атакувала будинки лідерів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по 9 будинках лідерів угруповання ХАМАС у Секторі Гази. За інформацією ЦАХАЛу, їх використовували як терористичну інфраструктуру.
Джерело:The Times of Israel
Удару по будинках завдали протягом кількох годин в ніч на 17 травня. Про це повідомили в ізраїльській армії.
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Чому Ізраїль атакує будинки лідерів ХАМАС
Атаковані будинки використовували у якості терористичної інфраструктури. У деяких з них навіть були склади зброї,
– заявили у ЦАХАЛі.
Відомо, що Ізраїль знищив будинки:
- командира бригади Бейт-Хануна,
- командира роти Бейт-Хаонуна,
- командира роти міста Гази,
- командира бригади Аль-Шаті.
Окрім того, атакували будинок Шеджаї, який бойовики ХАМАСу використовували для військової розвідки.
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