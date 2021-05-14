Армія Ізраїлю завдала удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки ХАМАС

Ізраїльські винищувачі завдали удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки руху ХАМАС і складу зброї. Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою.

Про ізраїльську атаку на об'єкт руху ХАМАС у мережі повідомила армія оборони Ізраїлю.

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Атака Ізраїлю на штаб внутрішньої безпеки ХАМАС

У повідомленні йдеться про те, що ЦАХАЛ завдав удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки ХАМАС. За даними військових, в цій будівлі розташовані також офіси глави внутрішньої безпеки міста Рафах та інших підрозділів.

Нагадаємо, за останні кілька днів армія Ізраїлю також атакувала кіберпідрозділи ХАМАС у Секторі Гази.

Ескалація конфлікту Ізраїлю та ХАМАС: основне

У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.

Після цього почалися масові ракетні обстріли з обох сторін, які призвели до жертв з обох сторін.