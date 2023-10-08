Армія Ізраїлю заявила про удар у відповідь по Лівану

8 жовтня 2023, 07:59
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Джерело:

Збройні сили Ізраїлю

Ізраїль атакував Ліван у відповідь на обстріл. Адже з тієї території стріляли по ізраїльських землях.

Відповідну інформацію ЦАХАЛ повідомив вранці 8 жовтня. Перед цим Ізраїль заявив про завершення "першої фази" операції

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Що відомо про атаку Ізраїлю на Ліван

Артилерійські сили ЦАХАЛу зараз атакують артилерійським вогнем район у Лівані, звідки кілька хвилин тому велася стрілянина по території Ізраїлю,
– заявили у ЦАХАЛ орієнтовно о 7:25 8 жовтня 2023 року.  

Там пообіцяли, що ЦАХАЛ:

  • готовий до будь-яких сценаріїв;
  • продовжить захищати безпеку жителів держави Ізраїль. 

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Варто зауважити, що армія оборони Ізраїлю показала атаку на військові об'єкти терористичної організації ХАМАС, розташовані у висотних будинках у Секторі Газа.

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Також Ізраїль показав, як завдав ударів по 10 об'єктах ворогів, включно зі штаб-квартирою розвідки терористичної організації та військову структуру, яку використовувала авіація бойовиків. 

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Хезболла взяла на себе відповідальність за напади на Ізраїль

У мережі написали, що рух Хезболла заявив про причетність до ударів по трьох позиціях ізраїльської армії. Мовиться про позиції Ізраїля біля кордону з Ліваном. 

Згодом видання BNN Breaking зазначило, що Хезболла взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл ізраїльських позицій у спірному районі ферм Шебаа.

Ця атака є помітним відходом від випадкових сутичок вздовж кордону, які досі характеризували конфлікт між Ізраїлем та Хезболлою,
– заявили журналісти. 

Вони пояснили, що ферми Шебаа – це також спірна територія, яка займає орієнтовно 22 кілометри квадратних та розміщена на Голанських висотах. Ці землі є спірним питанням між Ізраїлем і Ліваном вже багато років.

Станом на зараз ферми Шебаа входять до окупованої Ізраїлем території, але на них претендує Ліван. 

Що відомо про Хезболлу та її роль у загостренні конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом

  • Хезболла зародилась у Лівані наприкінці 20 століття. Це одночасно ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія.
  • Ізраїль, США, Канада та Бахрейн вважає Хезболлу терористичною організацією. Велика Британія, Нідерланди та Австралія терористичним вважають бойове крило Хезболли. Організація користується підтримкою у Лівані.
  • Заява Хезболли про відповідальність за нещодавні напади на ферми Шебаа демонструє їхню участь у загостренні. Це може додати нового рівня складності конфлікту. 

Автор: Діана Квасневська