Армія Ізраїлю заявила про удар у відповідь по Лівану

Ізраїль атакував Ліван у відповідь на обстріл. Адже з тієї території стріляли по ізраїльських землях.

Відповідну інформацію ЦАХАЛ повідомив вранці 8 жовтня. Перед цим Ізраїль заявив про завершення "першої фази" операції.

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Що відомо про атаку Ізраїлю на Ліван

Артилерійські сили ЦАХАЛу зараз атакують артилерійським вогнем район у Лівані, звідки кілька хвилин тому велася стрілянина по території Ізраїлю,

– заявили у ЦАХАЛ орієнтовно о 7:25 8 жовтня 2023 року.

Там пообіцяли, що ЦАХАЛ:

готовий до будь-яких сценаріїв;

продовжить захищати безпеку жителів держави Ізраїль.

Як Ліван атакував Ізраїль: дивіться відео

Вибухи на межі Лівану та Ізраїлю: дивіться відео

Варто зауважити, що армія оборони Ізраїлю показала атаку на військові об'єкти терористичної організації ХАМАС, розташовані у висотних будинках у Секторі Газа.

Ізраїль атакував військові об'єкти ХАМАСу в багатоповерхівках: дивіться відео

Також Ізраїль показав, як завдав ударів по 10 об'єктах ворогів, включно зі штаб-квартирою розвідки терористичної організації та військову структуру, яку використовувала авіація бойовиків.

Як ізраїльська армія вночі атакувала 10 об'єктів ХАМАС: дивіться відео

Хезболла взяла на себе відповідальність за напади на Ізраїль

У мережі написали, що рух Хезболла заявив про причетність до ударів по трьох позиціях ізраїльської армії. Мовиться про позиції Ізраїля біля кордону з Ліваном.

Згодом видання BNN Breaking зазначило, що Хезболла взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл ізраїльських позицій у спірному районі ферм Шебаа.

Ця атака є помітним відходом від випадкових сутичок вздовж кордону, які досі характеризували конфлікт між Ізраїлем та Хезболлою,

– заявили журналісти.

Вони пояснили, що ферми Шебаа – це також спірна територія, яка займає орієнтовно 22 кілометри квадратних та розміщена на Голанських висотах. Ці землі є спірним питанням між Ізраїлем і Ліваном вже багато років.

Станом на зараз ферми Шебаа входять до окупованої Ізраїлем території, але на них претендує Ліван.

Що відомо про Хезболлу та її роль у загостренні конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом