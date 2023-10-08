Армія Ізраїлю заявила про удар у відповідь по Лівану
Джерело:Збройні сили Ізраїлю
Ізраїль атакував Ліван у відповідь на обстріл. Адже з тієї території стріляли по ізраїльських землях.
Відповідну інформацію ЦАХАЛ повідомив вранці 8 жовтня. Перед цим Ізраїль заявив про завершення "першої фази" операції.
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Що відомо про атаку Ізраїлю на Ліван
Артилерійські сили ЦАХАЛу зараз атакують артилерійським вогнем район у Лівані, звідки кілька хвилин тому велася стрілянина по території Ізраїлю,
– заявили у ЦАХАЛ орієнтовно о 7:25 8 жовтня 2023 року.
Там пообіцяли, що ЦАХАЛ:
- готовий до будь-яких сценаріїв;
- продовжить захищати безпеку жителів держави Ізраїль.
Як Ліван атакував Ізраїль: дивіться відео
Вибухи на межі Лівану та Ізраїлю: дивіться відео
Варто зауважити, що армія оборони Ізраїлю показала атаку на військові об'єкти терористичної організації ХАМАС, розташовані у висотних будинках у Секторі Газа.
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Також Ізраїль показав, як завдав ударів по 10 об'єктах ворогів, включно зі штаб-квартирою розвідки терористичної організації та військову структуру, яку використовувала авіація бойовиків.
Як ізраїльська армія вночі атакувала 10 об'єктів ХАМАС: дивіться відео
Хезболла взяла на себе відповідальність за напади на Ізраїль
У мережі написали, що рух Хезболла заявив про причетність до ударів по трьох позиціях ізраїльської армії. Мовиться про позиції Ізраїля біля кордону з Ліваном.
Згодом видання BNN Breaking зазначило, що Хезболла взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл ізраїльських позицій у спірному районі ферм Шебаа.
Ця атака є помітним відходом від випадкових сутичок вздовж кордону, які досі характеризували конфлікт між Ізраїлем та Хезболлою,
– заявили журналісти.
Вони пояснили, що ферми Шебаа – це також спірна територія, яка займає орієнтовно 22 кілометри квадратних та розміщена на Голанських висотах. Ці землі є спірним питанням між Ізраїлем і Ліваном вже багато років.
Станом на зараз ферми Шебаа входять до окупованої Ізраїлем території, але на них претендує Ліван.
Що відомо про Хезболлу та її роль у загостренні конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом
- Хезболла зародилась у Лівані наприкінці 20 століття. Це одночасно ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія.
- Ізраїль, США, Канада та Бахрейн вважає Хезболлу терористичною організацією. Велика Британія, Нідерланди та Австралія терористичним вважають бойове крило Хезболли. Організація користується підтримкою у Лівані.
- Заява Хезболли про відповідальність за нещодавні напади на ферми Шебаа демонструє їхню участь у загостренні. Це може додати нового рівня складності конфлікту.