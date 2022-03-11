Армія Лукашенка – всього лиш 65 тисяч людей, частина з яких цивільні, – Геращенко

Нещодавно з'явилася інформація, що білоруські війська можуть атакувати Україну 11 березня 2022 року. Це прокоментував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Антон Геращенко наголосив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко уже давно вступив у змову з Путіним і віддав територію Білорусі для підлого нападу на Україну.

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Геращенко про білоруські війська

Радник міністра внутрішніх справ України заявив, що армія Лукашенка – це лише 65 тисяч осіб. При цьому з них 20 тисяч осіб – це цивільні. Відповідно 45 тисяч людей є військовослужбовцями, з яких боєздатні сухопутні війська можна оцінити у 20 – 25 тисяч максимум.

Геращенко також наголосив, що у білоруських військових мотивації воювати проти української армії не те що "0", а "мінус нескінченність".

Цинічна провокація росіян

У п'ятницю, 11 березня, російські літаки вилетіли з пункту Дубровиця (Білорусь), увійшли у повітряний простір України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені.

Після цього росіяни обстріляли з неба білоруське село Копані. Пізніше Центр стратегічних комунікацій заявив, що з території Білорусі може початися наступ на Україну.

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