"Армія не перетинала адмінкордон": у Сербії побачили плани Косово "напасти" опівночі
31 липня 2022 , 21:31Читать новость на русском
Джерело:Міноборони Сербії
У міноборони Сербії заявили, що не перетинали кордон із Косово. Вони вважають, що косівська поліція вночі 31 липня почне війну.
За словами міноборони Сербії, наразі є багато дезінформації про ситуацю на кордоні з Косово.
До теми Загроза нової війни на Балканах: усе, що відомо про конфлікт Сербії та Косово
"Міністерство оборони повідомляє, що армія Сербії поки не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії", – зазначили у міноборони.
Заява президента Сербії
Також до громадян звернувся президент Сербії Александр Вучич. Він заявив, що косівська поліція запланувала напад на сербув вночі 31 липня.