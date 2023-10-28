Ізраїльські військові, ймовірно, увійшли до Сектору Гази. Цьому передував потужний обстріл артилерією та ракетами, випущеними з повітря.

ЦАХАЛ увійшов до Сектору Гази ввечері, 27 жовтня, стверджують джерела в ізраїльській армії. Це сталося на тлі заяв про "розширення наземних операцій".

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Що кажуть в Ізраїлі

Ситуацію прокоментував Нір Дінар, генерал-майор армії оборони Ізраїля. За його словами, військові ЦАХАЛ перетнули кордон та ведуть бойові дії у Секторі Газа. Він не уточнив, чи мовиться про повномасштабне наземного вторгнення. Та раніше речник ЦАХАЛ Пітер Лернер стверджував, що ні.

У New York Times зауважили, що упродовж останніх днів війська Ізраїля здійснювали "невеликі вилазки у Газу", зокрема й танками. При тому, вони начебто не затримувалися там надовго.

Наші війська і танки перебувають у Секторі Газа – вони стріляють і діють. Але вони були там і вчора,

– зазначив Дінар.

Раніше про "введення ізраїльських військ" повідомляли у виданні Haaretz, посилаючись на слова місцевих жителів. Водночас у The Jerusalem Post пишуть, що терористи ХАМАС вступили у бій з ізраїльськими силами на півночі сектора Гази, а саме – у районі міста Бейт-Ханун.

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Зверніть увагу! Напередодні ізраїльська сторона заявляла що станом на вечір 27 жовтня розширює операції, які проводить ЦАХАЛ. Водночас про масштабне наземне вторгнення наразі не йдеться.

До речі, за даними The Washington Post, в адміністрації Джо Байдена переконують Ізраїль відмовитися від масштабного наземного вторгнення в Сектор Гази. Зокрема, через побоювання, що можуть зірватися переговори щодо заручників. Рекомендують сконцентруватися на точкових операціях.